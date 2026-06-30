A equipe sub-13 de vôlei feminino da Secretaria de Esportes de Americana conquistou sua primeira vitória na Liga Regional de Vôlei. Jogando no ginásio do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, as americanenses dominaram a partida e venceram a equipe de Tietê por 3 sets a 0, com parciais de 25/7, 25/13 e 25/11, no sábado (27).

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A professora e técnica da equipe, Adriana Cristina, destacou a evolução das atletas e a importância do resultado para a sequência da competição. “Essa vitória representa o empenho que as meninas demonstram nos treinamentos e reforça que estamos no caminho certo. O grupo vem evoluindo a cada semana, ganhando confiança e assimilando muito bem o trabalho desenvolvido. É um resultado importante para motivar a equipe na sequência da Liga”, afirmou.

Peol elogia vôlei

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, parabenizou atletas e comissão técnica pelo desempenho. “Gostaria de parabenizar todas as atletas e a comissão técnica da equipe pela entrega e pela excelente atuação. Conquistar uma vitória dessa forma, diante da torcida e com um desempenho consistente, é motivo de orgulho para o esporte de Americana. Esperamos que esse resultado seja um incentivo para que a equipe siga evoluindo e representando nossa cidade com a mesma dedicação nas próximas rodadas.”

O próximo compromisso da equipe pela competição será no dia 31 de julho, fora de casa, contra o Vôlei São João.