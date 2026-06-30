Prefeitura constrói calçadas para pedestres no trecho de ampliação da avenida, ao lado da empresa Tecnoperfil

As obras de integração viária realizadas pela Prefeitura de Hortolândia conectam regiões da cidade e facilitam a vida da população. Em breve, mais bairros de Hortolândia serão integrados, por meio do investimento realizado no prolongamento da avenida Panaíno até o Jardim Nova Europa. A nova via tem 600 metros, implantados a partir da empresa Tecnoperfil.

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Nesta semana, a Prefeitura constrói a calçada para pedestres na lateral da nova via, que tem previsão de ser pavimentada na próxima semana.

O novo viário proporcionará integração entre os bairros desde a região da avenida da Emancipação (Jd. Santa Clara) até a avenida Itamaracá (Jd. Nova Europa). De acordo com a Secretaria de Obras, o trecho prolongado terá duas pistas, além de ciclovia e calçada. O investimento possibilitará, ainda, integração com outros viários, por meio do cruzamento com o Corredor Metropolitano e com a avenida Sabina Baptista de Camargo, facilitando o acesso ao Superviário. Com este prolongamento, a avenida Panaíno atingirá 4 km de extensão.

Fala Sec de obras de Hortolândia

“Além desta obra, a Prefeitura trabalha no prolongamento da avenida Panaíno até o Jd. Santa Emília, próximo de onde foi concluída a canalização do córrego e onde também trabalhamos na implantação de um parque socioambiental. Estamos abrindo novos e importantes caminhos pela cidade, para que a população circule melhor entre os bairros e acesse mais facilmente as rodovias que cortam Hortolândia. Isso traz investimentos para o município e qualidade de vida para a população”, destacou o secretário adjunto de Obras, Renato Sarto.