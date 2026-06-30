A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste prendeu uma mulher de 19 anos por furto em uma loja de cosméticos no Centro, nesta terça-feira (30). Os produtos foram encontrados pelos agentes em um armário porta-objetos, dentro de uma agência bancária.

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A ocorrência teve início após o CICOMM (Centro Integrado de Comunicação e Monitoramento) avisar a equipe de Canil sobre uma mulher que estaria cometendo furtos na área central.

Os agentes intensificaram o patrulhamento na região e encontraram a suspeita dentro de uma agência bancária. Ao ser questionada sobre os furtos, ela confessou o crime e contou que os produtos estavam escondidos em um porta-objetos, na entrada do banco.

Guarda foi ver o armário

A equipe abriu o armário e encontrou um frasco de perfume, duas caixas de cílios e uma cola de cílios, que valem, ao todo, cerca de R$ 190.

Os produtos foram reconhecidos pelo proprietário da loja de cosméticos e a mulher foi conduzida ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante.

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