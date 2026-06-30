À primeira vista, um maiô de praia e um maiô de natação podem parecer bastante semelhantes. Ambos são confeccionados com tecidos tecnológicos e compartilham elementos como elasticidade e proteção solar. No entanto, basta observar mais atentamente para perceber que as diferenças vão além da estética. Quando a proposta é acompanhar movimentos repetitivos dentro da água, a modelagem passa a desempenhar um papel tão importante quanto o próprio tecido.

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Isso acontece porque nadar exige que a roupa acompanhe o corpo em diferentes direções, sem sair do lugar, limitar os movimentos ou gerar desconforto durante a prática. Por esse motivo, peças desenvolvidas para o esporte costumam priorizar aspectos como sustentação, estabilidade e mobilidade, enquanto os modelos voltados ao lazer oferecem maior liberdade para explorar diferentes recortes e tendências.

Para Karine Strapazzon, especialista em modelagem e fundadora da Arsie, a principal diferença está na função que cada peça precisa cumprir.

A força do maiô

“Um maiô de praia é pensado para momentos de lazer. Já o maiô de natação precisa acompanhar o corpo durante o movimento repetitivo e intenso o tempo todo. Isso muda completamente a forma como a peça é construída, desde a modelagem até a escolha dos recortes”, explica.

Um dos elementos que mais evidenciam essa diferença é o decote nadador. Bastante utilizado em peças destinadas à prática esportiva, ele distribui melhor a tensão entre as costas e os ombros, proporcionando maior estabilidade durante as braçadas e outros movimentos repetitivos.

“As alças fazem toda a diferença. Em uma peça para natação, elas precisam oferecer segurança sem limitar a mobilidade dos ombros. O decote nadador, como o nome já diz, ajuda justamente nisso, porque mantém o maiô firme ao corpo e permite que o movimento aconteça de forma natural”, afirma Karine.

Outro aspecto importante é a compressão. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ela não está relacionada apenas à estética. Quando aplicada de forma equilibrada, contribui para manter a peça ajustada ao corpo, reduzindo deslocamentos do tecido durante a atividade física.

“Compressão não significa apertar. O objetivo é criar uma sustentação confortável, que acompanhe o movimento sem causar incômodo. Quando a modelagem é bem desenvolvida, a pessoa praticamente esquece que está usando a peça”, explica.

A distribuição dos recortes também influencia diretamente a experiência de uso. Enquanto modelos voltados ao beachwear costumam explorar diferentes decotes, aberturas e amarrações, as peças destinadas à natação priorizam construções mais anatômicas, capazes de oferecer cobertura e liberdade de movimento ao mesmo tempo.

Segundo Karine, esse equilíbrio exige uma série de testes durante o desenvolvimento da modelagem.

“Cada detalhe interfere no comportamento da peça dentro da água. A posição das alças, a altura das cavas, o formato do decote e até a distribuição das costuras são pensados para que o maiô permaneça estável mesmo durante movimentos intensos”, comenta.

Outro fator importante é que a modelagem precisa considerar diferentes biotipos. Uma peça destinada à prática esportiva deve manter as mesmas características de conforto e sustentação independentemente do tamanho, exigindo adaptações específicas em cada numeração.

“Não basta ampliar ou reduzir medidas. O corpo muda de proporção, e a modelagem precisa acompanhar essas diferenças para entregar o mesmo desempenho em todos os tamanhos”, diz.

Mais do que acompanhar tendências, a evolução da moda praia e esportiva mostra que desempenho e conforto caminham juntos. Em peças desenvolvidas para o movimento, cada escolha de modelagem, da posição das alças ao formato do decote, tem uma função específica. São detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas fazem diferença na forma como o corpo se movimenta, dentro e fora da água.