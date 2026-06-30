A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo anuncia hoje o segundo line-up de atrações confirmadas para a Arena Cultural. O grande destaque do é a presença confirmada da autora britânica Alice Oseman, fenômeno mundial e criadora de Heartstopper, que participará do evento nos dias 5 e 7 de setembro.

Além de Lee Hong, Kristy Boyce, Alice Oseman, a Arena Cultural receberá uma constelação de grandes nomes nacionais, como Itamar Vieira Jr, Socorro Acioli, Milton Cunha, Pedro Bial, Luiza Helena Trajano, Sergio Vaz, Aline Bei, Daniel Ribeiro, Bruno Freire, Tatiane Biase e Giovana Madalosso. O evento, que acontece entre os dias 4 e 13 de setembro no Distrito Anhembi, já está com todos os seus espaços de exposição comercializados e este ano ocupará uma área 87 mil m² maior no Distrito Anhembi.

Sob o conceito “Um festival de emoções”, a nova campanha reflete a evolução da Bienal do Livro como uma experiência cultural imersiva, plural e altamente conectada ao público. O posicionamento foi desenhado com base em dados e pesquisas da última edição, que revelaram uma mudança clara no comportamento dos visitantes: hoje, a relação com o evento é guiada pela experiência, pela convivência e pelo engajamento emocional. Dentro dessa estratégia, autores, histórias e lançamentos ganham protagonismo absoluto, mobilizando diferentes públicos e expandindo o impacto cultural da feira.

Inovação com até 100% de Cashback

Para além da programação cultural de peso, a Bienal do Livro traz uma novidade inédita nesta edição: um sistema de cashback que devolve o valor do ingresso em créditos para compras de livros nos estandes. A estrutura de preços funciona da seguinte forma:

De segunda a quinta-feira: Ingressos a R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada), com cashback de R$ 15,00 e R$ 7,50. Sextas, sábados e domingos: R$ 42,00 (inteira) e R$ 21,00 (meia-entrada), com retorno de R$ 15,00 e R$ 7,50.

Pós-expediente (Segunda a quinta, após as 17h): Ingressos a R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) com 100% de cashback (todo o valor é revertido em créditos). Este período contará com uma agenda de debates e palestras focada no público adulto.

“O cashback é um benefício tanto para os visitantes, que poderão utilizar o valor em suas compras, quanto para os expositores, que devem registrar aumento nas vendas”, destaca Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Dinâmica do benefício e gratuidades

Os ingressos estarão disponíveis no site da Fever. Terão direito à meia-entrada estudantes e pessoas com deficiência. Terão direito à gratuidade professores, profissionais do mercado editorial, crianças menores de 12 anos, pessoas acima de 60 anos e portadores da Credencial Plena do Sesc.

Para esta edição, já estão confirmados patrocinadores como BIC, Claro, Faber-Castell, Mercado Livre, Skeelo, Seguros Sura Brasil, Suzano, Sylvamo e TechHub. A Infinito Cultural é a parceira responsável pela captação de recursos e na articulação de investimentos que permitem a manutenção da grandiosidade e do impacto cultural no evento.

Meu Livro, Meu Estilo

Como um dos principais palcos da literatura no país, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo apoia a campanha “Meu Livro, Meu Estilo”, iniciativa da Câmara Brasileira do Livro (CBL) que conecta a leitura à identidade e ao estilo de vida dos leitores. Ao aderir ao projeto, o evento reforça seu compromisso institucional de valorizar autores nacionais e consolidar o livro como elemento central do cotidiano e da cultura brasileira. No intagram@meulivromeuestilo

Serviço

Evento: 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Data: 4 a 13 de setembro de 2026

Local: Distrito Anhembi – São Paulo

Público estimado: mais de 700 mil visitantes

Expositores: mais de 250