Mattel anunciou o lançamento global da boneca colecionável Barbie Signature Miley Cyrus, em homenagem à carreira da cantora, compositora e atriz vencedora do Grammy. O lançamento celebra o legado da artista na cultura pop e sua trajetória marcada por mais de 30 milhões de álbuns vendidos e sucessos como “Party in the U.S.A.”, “Wrecking Ball” e “Flowers”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Desenvolvida em parceria direta com Miley, a boneca foi inspirada no visual do videoclipe de “Golden Burning Sun”. O modelo traz um conjunto de calça e jaqueta com capuz em material sintético preto (estilo couro), sapatos de salto agulha e um microfone em mãos. Com este lançamento, Miley entra para a galeria de ícones da música homenageados pela linha Barbie Signature, que inclui nomes como David Bowie, Elvis Presley e Elton John.

“Ver a minha Barbie pela primeira vez é a realização de um sonho. Dedicamos muito tempo cuidando de cada detalhe do visual ‘Golden Burning Sun’ para garantir que ela realmente refletisse a minha criatividade e a forma como me apresento.”— celebra Miley Cyrus, cantora e atriz.

A novidade chega ao Brasil a partir de julho, nas principais lojas de brinquedos e varejistas do país. (Preço sugerido: R$599,99).

Sobre Barbie®

Barbie foi criada em 1959 pela americana Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, que percebeu que sua filha Bárbara, ou Barbie, como era apelidada, gostava de brincar com bonecas de papel que trocavam de roupa. Até então, todas as bonecas tinham aparência de bebês e a de papel era uma das únicas que tinha a feição mais próxima da de uma adolescente. Quando lançada, a boneca foi definida como a “modelo teenager vestida na última moda”. Hoje, a Barbie é reconhecida como uma das marcas mais fortes de todos os tempos e um ícone fashion mundial.

Como toda diva, a partir dos anos 90 estilistas famosos como Christian Dior, Chanel, Versace, Givenchy, Carolina Herrera, Donna Karan, Giorgio Armani e Alexandre Herchcovitch a vestiram em várias ocasiões. Clássicos do cinema, teatro e TV também ganharam bonecas Barbie caracterizadas com seus personagens mais famosos, entre eles: Romeu e Julieta, O Mágico de Oz e Star Trek, além de musas como: Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Vivien Leigh e Grace Kelly.

Por mais de seis décadas a boneca tem inspirado garotas de todas as idades a sonhar, “viajar” e descobrir que, brincando, elas podem ser o que quiserem. O estilo de vida da boneca, que já virou personalidade, sempre fez com que ela fosse popular entre crianças e adultos. Em 65 anos, ela já teve mais de 200 profissões, todas retratando aspectos da cultura e da sociedade de suas épocas. Alguns exemplos emblemáticos são: Barbie astronauta (1965); Barbie médica cirurgiã (1973); Barbie presidente dos EUA (1992).