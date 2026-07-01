Poucos artistas conseguiram traduzir tão bem a identidade musical do Nordeste e, ao mesmo tempo, dialogar com o Brasil inteiro quanto Alceu Valença. Com uma obra que mistura frevo, forró, rock e maracatu, o cantor e compositor pernambucano chega aos 80 anos no próximo dia 1º de julho.

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Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de autoria do artista mais executadas e regravadas no país.

De acordo com os dados da instituição, o artista possui 316 obras musicais e 839 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva. O levantamento mostra que “Anunciação”, de autoria exclusiva de Alceu Valença, ocupa um lugar especial em sua trajetória: além de ser a música mais tocada de seu repertório nos últimos cinco anos, também é a mais regravada, com 109 fonogramas cadastrados.

O estudo mostra ainda que Geraldo Azevedo é o intérprete que mais regravou obras de autoria de Alceu Valença, com 48 gravações registradas. Na sequência aparecem Elba Ramalho e Zé Ramalho.

Ranking das músicas de autoria de Alceu Valença mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Anunciação Alceu V 2 Tropicana Vicente Barreto / Alceu V 3 La belle de jour Alceu V 4 Girassol Alceu V 5 Taxi lunar Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença 6 Como dois animais Alceu V 7 Coração bobo Alceu V 8 Solidão Alceu V 9 Pelas ruas que andei Vicente Barreto / Alceu Valença 10 Ciranda da rosa vermelha Alceu V

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