Os consumidores encontraram um cenário mais favorável para montar o café da manhã e as primeiras refeições do dia, em maio. Levantamento da APAS – Associação Paulista de Supermercados, realizado em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostra redução nos preços de diversos produtos tradicionalmente presentes na mesa dos brasileiros, como leite, ovos, frutas, sucos e água de coco.

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Entre os destaques do mês estão as frutas, que registraram queda de 3,64% em maio e acumulam retração de 13,05% no ano. Os ovos recuaram 3,27%, enquanto o leite longa vida ficou 1,63% mais barato em comparação com abril. As bebidas também contribuíram para o movimento. Os preços dos sucos de fruta caíram 4,28% e os da água de coco recuaram 3,43% no período.

Café da manhã

O levantamento mostra ainda que outros itens associados ao consumo matinal seguem em trajetória de acomodação ao longo do ano. É o caso do café, que caiu 1,63% em maio e acumula deflação de 8,47% em 2026. Já a categoria de cafés, chocolates em pó e chás registra retração acumulada de 6,46%, enquanto açúcar e adoçantes apresentam queda de 13,18% no ano.

Segundo o diretor regional da APAS em Campinas, Acácio Maciel, a redução dos preços observada em diversos itens ocorre em um momento de transformação dos hábitos de consumo dos brasileiros.

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Café da manhã deixou de ser nicho

“A busca por uma alimentação mais equilibrada deixou de ser uma tendência de nicho e passou a fazer parte da rotina de um número crescente de consumidores. Ovos, frutas, leite, bebidas naturais e outros produtos associados à saudabilidade têm conquistado espaço nas compras das famílias. A redução dos preços desses itens contribui para tornar esse padrão de consumo mais acessível e democrático”, avalia o diretor.

 

Sobre a APAS – Com 55 anos de atuação, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade.  A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS representa mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de São Paulo, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. Em 2025, o setor supermercadista paulista faturou R$ 350 bilhões, registrando crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior e representando 8,7% do PIB estadual. Atualmente, os supermercados empregam mais de 700 mil pessoas no estado, com potencial de expansão de mais 36 mil vagas em diferentes funções.

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