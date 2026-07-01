Os consumidores encontraram um cenário mais favorável para montar o café da manhã e as primeiras refeições do dia, em maio. Levantamento da APAS – Associação Paulista de Supermercados, realizado em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mostra redução nos preços de diversos produtos tradicionalmente presentes na mesa dos brasileiros, como leite, ovos, frutas, sucos e água de coco.

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Entre os destaques do mês estão as frutas, que registraram queda de 3,64% em maio e acumulam retração de 13,05% no ano. Os ovos recuaram 3,27%, enquanto o leite longa vida ficou 1,63% mais barato em comparação com abril. As bebidas também contribuíram para o movimento. Os preços dos sucos de fruta caíram 4,28% e os da água de coco recuaram 3,43% no período.

O levantamento mostra ainda que outros itens associados ao consumo matinal seguem em trajetória de acomodação ao longo do ano. É o caso do café, que caiu 1,63% em maio e acumula deflação de 8,47% em 2026. Já a categoria de cafés, chocolates em pó e chás registra retração acumulada de 6,46%, enquanto açúcar e adoçantes apresentam queda de 13,18% no ano.

Segundo o diretor regional da APAS em Campinas, Acácio Maciel, a redução dos preços observada em diversos itens ocorre em um momento de transformação dos hábitos de consumo dos brasileiros.

Café da manhã deixou de ser nicho

“A busca por uma alimentação mais equilibrada deixou de ser uma tendência de nicho e passou a fazer parte da rotina de um número crescente de consumidores. Ovos, frutas, leite, bebidas naturais e outros produtos associados à saudabilidade têm conquistado espaço nas compras das famílias. A redução dos preços desses itens contribui para tornar esse padrão de consumo mais acessível e democrático”, avalia o diretor.

Sobre a APAS – Com 55 anos de atuação, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS representa mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de São Paulo, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. Em 2025, o setor supermercadista paulista faturou R$ 350 bilhões, registrando crescimento de 3,7% em relação ao ano anterior e representando 8,7% do PIB estadual. Atualmente, os supermercados empregam mais de 700 mil pessoas no estado, com potencial de expansão de mais 36 mil vagas em diferentes funções.