Americana vai receber, nos dias 20 e 21 de julho (segunda e terça-feira), mais um mutirão do programa Castra+ São Paulo, iniciativa que oferece castrações gratuitas de cães e gatos. Ao todo, são disponibilizadas 600 vagas à população.

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A atividade será realizada na Praça Oscar Ignácio de Souza, no bairro Cidade Jardim, e os interessados devem agendar previamente a castração pelo site castramaissaopaulo.com.br.

O mutirão é realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e foi intermediado pelo deputado federal Delegado Bruno Lima e pela vereadora Roberta Lima, com apoio da Prefeitura de Americana. A ação contribui para a redução do número de animais abandonados e para a prevenção de doenças, além de promover a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde dos animais de estimação.

O agendamento da castração deve ser feito pelo site castramaissaopaulo.com.br, clicando no item “Quero agendar”, preenchendo os dados do tutor e do animal e escolhendo a cidade, data e hora do procedimento. Os pets devem possuir registro no SinPatinhas, o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos do Governo Federal.

“A castração é uma das principais formas de promover saúde e bem-estar aos animais. Além de evitar crias indesejadas e contribuir para a redução do abandono, o procedimento previne diversas doenças, aumentando a expectativa e a qualidade de vida dos pets. Por isso, orientamos os tutores a aproveitarem essa oportunidade gratuita e verificarem se seus animais atendem aos pré-requisitos para realizar a cirurgia com segurança”, destacou a médica veterinária e responsável técnica pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Aneli Marques Neves Conceição.

Cadastro em Americana

Os pré-requisitos para a castração são: a idade do animal deve ser entre 4 meses e 8 anos; não pode estar desnutrido e/ou desidratado; não pode estar no cio; peso mínimo de 1,5 kg; fêmeas não podem estar gestantes, nem amamentando; e não pode estar imunocomprometido (rinotraqueíte, esporotricose, dirofilariose, entre outras doenças).

A castração é um ato de cuidado, responsabilidade e prevenção e proporciona inúmeros benefícios para a saúde, o comportamento e a qualidade de vida dos animais.

O procedimento ajuda a tornar o animal mais tranquilo, sociável e equilibrado; reduz o risco de acidentes, especialmente os causados por fugas; aumenta o tempo e a qualidade de vida do animal; previne crias indesejadas, reduzindo o abandono animal; diminui significativamente o risco de tumores mamários nas fêmeas e tumores testiculares nos machos; previne doenças graves e potencialmente fatais; entre outros benefícios.

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