A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu cerca de R$ 7 milhões entre janeiro de 2025 e maio de 2026 em reformas, obras e serviços de manutenção em 17 escolas municipais. Além das intervenções de maior porte, também foram realizados serviços contínuos de manutenção elétrica e hidráulica, limpeza de reservatórios, entre outras melhorias.

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As obras executadas nas EMEIs “Antônio Mollon”, “Vanderlei Matarazzo”, “Maria Araújo”, na ADI “Euvaldo” e na Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia” proporcionaram mais segurança, conforto e melhores condições para alunos, educadores e servidores, qualificando os ambientes escolares para o ensino e a convivência. Entre as melhorias estão a substituição completa de coberturas, reforço estrutural, pintura geral e adequações nos espaços internos.

“Investir na educação é investir no futuro de Santa Bárbara d’Oeste. Estamos transformando os espaços escolares para oferecer mais segurança, conforto e qualidade no ambiente de aprendizagem, garantindo melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Esse é um compromisso contínuo da nossa Administração com o fortalecimento da educação pública, preparando nossas escolas para formar as próximas gerações”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Na EMEI “Antônio Mollon”, foram investidos R$ 798 mil em recursos próprios para a instalação de um novo telhado com isolamento termoacústico, novo piso, novas lousas, adequação de salas, construção de pátio coberto e pintura completa da unidade.

Já na EMEI “Vanderlei Matarazzo”, localizada no Conjunto Ângelo Giubbina, mais de 1.300 metros quadrados de cobertura foram substituídos. A antiga estrutura de madeira com telhas de fibrocimento deu lugar a uma cobertura metálica com telhas termoacústicas tipo sanduíche, em um investimento de R$ 710 mil.

Na ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda, as melhorias incluem troca parcial do telhado e a revitalização total da pintura, totalizando R$ 625.772 em recursos próprios.

A EMEI “Maria Araújo”, no Planalto do Sol, também recebeu nova cobertura metálica em substituição à estrutura de madeira e fibrocimento, além da instalação de calhas e rufos. O investimento foi de R$ 480 mil em recursos próprios do Município.

Na EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”, no Cidade Nova, foram investidos R$ 352,9 mil na substituição do telhado e na pintura completa do prédio.

A Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, no Parque Planalto, passou por reforço da fundação e da estrutura do edifício, reforma completa da cozinha e dos sanitários, além de pintura geral. As melhorias, entregues em agosto de 2025, receberam investimento de R$ 617 mil.

Na Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”, no Residencial Rochelle, foram investidos R$ 340 mil na revitalização da pintura, substituição de calhas e reforço da fundação.

As obras, reformas e serviços de manutenção são executados continuamente conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação. As melhorias ampliam a qualidade dos ambientes escolares, proporcionando espaços mais seguros, confortáveis e adequados ao desenvolvimento e à aprendizagem dos estudantes.

A Rede Municipal de Ensino tem 56 unidades escolares e atende cerca de 15 mil alunos, da Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Melhorias nas escolas municipais Santa Bárbara janeiro de 2025 junho de 2026:

EMEI “Antônio Mollon”

Troca de cobertura, adequação de salas, troca de píso e pintura

Investimento: R$ 798 mil

EMEI “Vandertei Matarazzo”

Troca de cobertura

Investimento: R$ 710 mil

ADI “”Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”

Troca parcial de telhado e pintura total da unidade escolar

Investimento: R$ 625.772,00

Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”

Reforço na fundação, reforma e pintura

Investimento: R$ 617 mil

EMEI “Maria Araújo”

Troca de cobertura

Investimento: R$ 480 mil

EMEI “Rotary”

Novo pátio, adequação de salas

Investimento: 433.200,00

EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”

Troca de cobertura e pintura

Investimento: R$ 352.900,00

Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”

Reforço de fundação, troca de calhas, pintura total

Investimento: R$ 340 mil

EMEI “Profª Telma Laudissi D´Ávilla”

Pintura total e adequação de salas

Investimento: R$ 293.869,00

CIEP “Padre Victório Freguglia”

Pintura total

Investimento: R$ 274.800,00

Emefei “Profª Terezinha de J. S. Quinalha”

Pintura total

R$ 201.000,00

CIEP “Prof. José Renato Pedroso”

Pintura total e troca de portas

Investimento: R$ 196 mil

Emefei “Profª Purificacion S. Fonseca – Dona Pura”

Pintura total e troca de portas

Investimento: R$ 184.100,00

Emefei “Profª Antônia Dagmar de Almeida Rosolen”

Reforço na fundação

Investimento: R$ 150 mil

EMEI “Olimpia Gelli Romi”

Execução de alambrado e reforma da entrada

Investimento: R$ 129.300,00

EMEI “Nair Valente”

Execução de cobertura lateral e de entrada

Investimento: 105 mil

EMEI “Profª Eny Carvalho de Andrade”

Pintura do prédio

Investimento: R$ 87.900,00

Emefei “Profª Sônia Bataglia Cardoso”

Impermeabilização de reservatório

Investimento: R$ 26 mil

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