A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu cerca de R$ 7 milhões entre janeiro de 2025 e maio de 2026 em reformas, obras e serviços de manutenção em 17 escolas municipais. Além das intervenções de maior porte, também foram realizados serviços contínuos de manutenção elétrica e hidráulica, limpeza de reservatórios, entre outras melhorias.
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As obras executadas nas EMEIs “Antônio Mollon”, “Vanderlei Matarazzo”, “Maria Araújo”, na ADI “Euvaldo” e na Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia” proporcionaram mais segurança, conforto e melhores condições para alunos, educadores e servidores, qualificando os ambientes escolares para o ensino e a convivência. Entre as melhorias estão a substituição completa de coberturas, reforço estrutural, pintura geral e adequações nos espaços internos.
“Investir na educação é investir no futuro de Santa Bárbara d’Oeste. Estamos transformando os espaços escolares para oferecer mais segurança, conforto e qualidade no ambiente de aprendizagem, garantindo melhores condições para alunos, professores e toda a comunidade escolar. Esse é um compromisso contínuo da nossa Administração com o fortalecimento da educação pública, preparando nossas escolas para formar as próximas gerações”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.
Na EMEI “Antônio Mollon”, foram investidos R$ 798 mil em recursos próprios para a instalação de um novo telhado com isolamento termoacústico, novo piso, novas lousas, adequação de salas, construção de pátio coberto e pintura completa da unidade.
Já na EMEI “Vanderlei Matarazzo”, localizada no Conjunto Ângelo Giubbina, mais de 1.300 metros quadrados de cobertura foram substituídos. A antiga estrutura de madeira com telhas de fibrocimento deu lugar a uma cobertura metálica com telhas termoacústicas tipo sanduíche, em um investimento de R$ 710 mil.
Na ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda, as melhorias incluem troca parcial do telhado e a revitalização total da pintura, totalizando R$ 625.772 em recursos próprios.
A EMEI “Maria Araújo”, no Planalto do Sol, também recebeu nova cobertura metálica em substituição à estrutura de madeira e fibrocimento, além da instalação de calhas e rufos. O investimento foi de R$ 480 mil em recursos próprios do Município.
Na EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”, no Cidade Nova, foram investidos R$ 352,9 mil na substituição do telhado e na pintura completa do prédio.
A Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, no Parque Planalto, passou por reforço da fundação e da estrutura do edifício, reforma completa da cozinha e dos sanitários, além de pintura geral. As melhorias, entregues em agosto de 2025, receberam investimento de R$ 617 mil.
Na Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”, no Residencial Rochelle, foram investidos R$ 340 mil na revitalização da pintura, substituição de calhas e reforço da fundação.
As obras, reformas e serviços de manutenção são executados continuamente conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação. As melhorias ampliam a qualidade dos ambientes escolares, proporcionando espaços mais seguros, confortáveis e adequados ao desenvolvimento e à aprendizagem dos estudantes.
A Rede Municipal de Ensino tem 56 unidades escolares e atende cerca de 15 mil alunos, da Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Melhorias nas escolas municipais Santa Bárbara janeiro de 2025 junho de 2026:
EMEI “Antônio Mollon”
Troca de cobertura, adequação de salas, troca de píso e pintura
Investimento: R$ 798 mil
EMEI “Vandertei Matarazzo”
Troca de cobertura
Investimento: R$ 710 mil
ADI “”Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”
Troca parcial de telhado e pintura total da unidade escolar
Investimento: R$ 625.772,00
Emefei “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”
Reforço na fundação, reforma e pintura
Investimento: R$ 617 mil
EMEI “Maria Araújo”
Troca de cobertura
Investimento: R$ 480 mil
EMEI “Rotary”
Novo pátio, adequação de salas
Investimento: 433.200,00
EMEI “Profª Áurea Chan Bataglia”
Troca de cobertura e pintura
Investimento: R$ 352.900,00
Emefei “Profª Ruth Garrido Roque”
Reforço de fundação, troca de calhas, pintura total
Investimento: R$ 340 mil
EMEI “Profª Telma Laudissi D´Ávilla”
Pintura total e adequação de salas
Investimento: R$ 293.869,00
CIEP “Padre Victório Freguglia”
Pintura total
Investimento: R$ 274.800,00
Emefei “Profª Terezinha de J. S. Quinalha”
Pintura total
R$ 201.000,00
CIEP “Prof. José Renato Pedroso”
Pintura total e troca de portas
Investimento: R$ 196 mil
Emefei “Profª Purificacion S. Fonseca – Dona Pura”
Pintura total e troca de portas
Investimento: R$ 184.100,00
Emefei “Profª Antônia Dagmar de Almeida Rosolen”
Reforço na fundação
Investimento: R$ 150 mil
EMEI “Olimpia Gelli Romi”
Execução de alambrado e reforma da entrada
Investimento: R$ 129.300,00
EMEI “Nair Valente”
Execução de cobertura lateral e de entrada
Investimento: 105 mil
EMEI “Profª Eny Carvalho de Andrade”
Pintura do prédio
Investimento: R$ 87.900,00
Emefei “Profª Sônia Bataglia Cardoso”
Impermeabilização de reservatório
Investimento: R$ 26 mil
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