Santa Bárbara recebe concerto gratuito com obras de Mozart e Schuman

Com a proposta permanente de levar música da melhor qualidade ao interior, a Temporada 2023 dos Concertos EPTV, apresentada pelo Ministério da Cultura e CPFL Energia, tem continuidade no mês de outubro, em quatro apresentações gratuitas nas cidades de Santa Bárbara d´Oeste, Indaiatuba, Cosmópolis e São João da Boa Vista, além de concertos didáticos nas cidades de São Carlos, Indaiatuba e Campinas.

No palco do Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni, em Santa Bárbara d´Oeste, às 19h, os músicos Pablo de León, Horácio Schaefer e Roberto Ring, e o violinista Abner Landim, que é um convidado regular do trio, tocarão obras fundamentais do repertório camerístico dos períodos clássico romântico dos compositores Mozart e Schumann.

A entrada é franca e a retirada de ingressos ocorre uma hora antes do início do concerto. Classificação: 10 anos.

Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio CPFL Energia e EPTV. Produção Stravinsky Produções Artísticas. Realização Ministério da Cultura e GOVERNO FEDERAL – União e Reconstrução.

BIOGRAFIA

TRIO LEÓN – SCHAEFER – RING – Comemorando em 2023 vinte e dois anos de atividade, este time de peso do cenário da música clássica brasileira reúne o violinista Pablo de León (spalla da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo), o violista Horácio Schaefer (chefe do naipe das violas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e o violoncelista Roberto Ring. Juntos desde 2001, o grupo já ultrapassou a incrível marca de mais de 800 concertos realizados no Brasil. Além disso, o grupo representou o Brasil em concertos na Argentina e Chile, em concertos prestigiosos na Série Llao Llao no Alvear em Buenos Aires, no Festival Internacional de Ushuaia e na Fundação Beethoven de Santiago.

Já receberam convidados do mundo todo, entre eles os clarinetistas Antony Pay (Inglaterra), Michel Lethiec e Romain Guyot (França); os violinistas Ilya Gringolts (Rússia), Régis Pasquier (França), Hagai Shaham e Roy Shiloah (Israel), Isabelle van Keulen (Holanda), Cármelo de los Santos e Cláudio Cruz (Brasil), e os pianistas Roglit Ishay (Israel), Emmanuel Strosser (França), Cristian Budu (Brasil) entre outros.

Juntamente com o pianista francês Emmanuel Strosser gravaram o arranjo de 1805 feito por Ferdinand Ries da Sinfonia Eroica de Beethoven.

ABNER LANDIM – Mestre e bacharel pela Buchmann-Mehta School of Music da Universidade de Tel-Aviv, onde foi aluno de Hagai Shaham e Chaim Taub. Em 2011 recebeu o diploma de honra ao mérito e em 2013 obteve junto ao Quarteto Brasileiro de Tel Aviv o 1o lugar na competição de música de câmara desta Universidade, apresentando-se na Alemanha, Israel e Brasil.

SERVIÇO

INDAIATUBA

12 de outubro, quinta-feira, 20h

CIAEI

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 3665 – Jardim Regina

Informações: (19) 3801-9191

Ingressos: Entrada franca

Retirada: 1 hora antes do início do concerto

Classificação: 10 anos

COSMÓPOLIS

13 de outubro, sexta-feira, 20h

Auditório Escola Paulo Freire

R. Sete de Abril, 649 – Damiano

Informações: (19) 3812-2227

Ingressos: Entrada franca

Retirada: 1 hora antes do início do concerto

Classificação: 10 anos

SANTA BÁRBARA D’OESTE

14 de outubro, sábado, 19h

Anfiteatro Municipal Detinha Dagnoni

Av. Monte Castelo, 1000 – Centro

Informações: (19) 3455-7000

Ingressos: Entrada franca

Retirada: 1 hora antes do início do concerto

Classificação: 10 anos

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

15 de outubro, domingo, 20h

Teatro Municipal – Centro

Informações: (19) 3631-7653

Ingressos: Entrada franca

Retirada: 1 hora antes do início do concerto

Classificação: 10 anos