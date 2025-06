A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta terça-feira (3), a 20ª Reunião Ordinária de 2025. Todos os itens da Ordem do Dia foram aprovados por unanimidade pelos parlamentares, incluindo 13 moções de aplauso e três projetos de decreto legislativo que concedem o Título Honorífico de “Cidadão Barbarense” a personalidades que se destacaram por suas contribuições à cidade.

Entre os homenageados com o título estão o radialista Rubens Cunha, reconhecido por sua atuação na comunicação local; a senhora Eufrazia Agizzio, fundadora da AMAI (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos), referência no trabalho com pessoas com TEA; e o advogado Matheus da Silva Martins, pelos serviços prestados à área jurídica e à cidadania.



As moções aprovadas celebraram iniciativas nas áreas da educação, cultura, inclusão social, segurança pública e esporte. A sessão também contou com a entrega de moções de aplauso já aprovadas anteriormente, como a Moção nº 115/2025, do vereador Rony Tavares, à professora e escritora Rafaela Schendroski Silva, vencedora de Concurso Literário do CEAT, no Rio de Janeiro. Outra homenagem promovida durante a sessão foi a entrega da Moção nº 131/2025, do vereador Marcelo Cury, ao Sargento Sérgio Alves de Amorim, reformado da Polícia Militar, pelo trabalho social desenvolvido nos projetos “Mais Caridade” e “Herói de Verdade”.

Sessão em Santa Bárbara

A reunião foi transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara e contou com a presença de convidados e familiares dos homenageados. O clima foi de celebração e reconhecimento, reforçando o papel do Legislativo na valorização de cidadãos e cidadãs que contribuem com o desenvolvimento humano, social e comunitário de Santa Bárbara d’Oeste.

