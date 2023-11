Com GOLAÇOS de Nonato e Joaquim, Santos

vira pra cima do Flamengo, vence por 2 a 1 e a festa do Mané Garrincha se torna 100% alvinegra! O time do litoral foi a 37 pontos e abriu 5 pontos para o primeiro time na zona do rebaixamento- Goiás. O rubronegro ficou com 50 pontos e corre o risco de sair da zona de classificação direta para a Libertadores 2024.

Pedro abriu o placar para o Flamengo. Foi o 1ooo gol do atacante pelo clube.

Vitória imensa do Santos em Brasília. Imensa. Após os sete que tomou no Beira-Rio diante do Internacional, fez sete pontos em nove possíveis. Espetacular a reação para ficar na primeira divisão.

Lance de cotovelada gerou a expulsão do meia Gerson do Flamengo. O time carioca ficou com um a menos contra o Peixe ainda no primeiro tempo.

