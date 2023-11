A estrela Endrick brilhou e o Palmeiras

arrancou uma vitória incrível e improvável contra o Botafogo na noite desta quarta-feira. Cada time marcou 3 gols em um tempo do jogo.

O Botafogo deu um vareio de bola no primeiro tempo quando abriu 3 a 0 com muita folga. O esquema tático do técnico Abel Ferreira foi facilmente dominado pelo alvinegro carioca.

No começo do segundo tempo, Endrick mostrou que é promessa perto da realidade e marcou dois belos gols botando fogo no jogo. Antes do segundo gol alviverde, os cariocas ficaram com um a menos por expulsão.

Quando o jogo tava 3 a 1, o atacante Tiquinho Soares sofreu pênalti, foi bater e acabou perdendo. O goleiro Weverton fez a defesa importante. No lance seguinte, a estrela do jogo mostrou sua potência e capacidade técnica e diminuiu a diferença para 3 a 2.

Na reta final, o atual campeão brasileiro mostrou sua força e virou a partida. Com gols de Flaco Lopez e Murilo já aos 54 minutos deram números finais à partida.

