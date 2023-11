Sensitiva diz que Melody será a nova Anitta e faz alerta

A “sensitiva dos famosos” Izadora Morais tirou as cartas para MC Melody e revelou que a cantora e compositora “vai dar o que falar” nos próximos meses.

A jovem será destaque internacional, inclusive.

“Vai ser tudo muito intenso para ela nos próximos meses. A Melody será a nova Anitta, um fenômeno, com uma carreira meteórica. Neste final de ano e começo de 2024 a carreira vai deslanchar de vez. Mas a Melody vai enfrentar problemas de relacionamento e uma grande polêmica virá à tona. Algo como um escândalo mesmo. A vida amorosa segue turbulenta e isso pode influenciar negativamente na sua imagem e carreira. Atenção: abra o olho”, alerta.

Apesar dos entraves, Melody conseguirá progredir na carreira artística. Ainda segundo a sensitiva, será preciso “abrir os olhos” para não cair em armadilhas. “As cartas mostram ela brilhando, fazendo sucesso com o que gosta. Ela vai crescer cada vez mais, mas precisa tomar cuidado com as armadilhas, com coisas que já estão acontecendo debaixo do pano. Ela precisa tomar as rédeas da sua carreira, acompanhar tudo mais de perto”, continua.

Izadora passou a ser chamada como “sensitiva dos famosos” após fazer previsões assertivas sobre algumas celebridades. Uma das mais recentes envolveu Ana Castela e Gustavo Miotto. Os dois terminaram o namoro, e ela viu nas cartas que os dois iriam reatar. “Não deu duas semanas e eles anunciaram a volta”, reitera.

A cartomante também acertou sobre os novos relacionamentos de Lexa e MC Guimê após o término do casamento. O ex-casal agora deverá enfrentar problemas na Justiça. “Vai ter briga na Justiça. Ele é um homem muito abusivo e tóxico, isso acabará vindo à tona e haverá muita repercussão”, alerta.

Izadora também viu nas cartas que o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi acabaria após o nascimento de Mavie. A previsão, segundo ela, está próxima de se realizar.

“Já não vejo mais quanto tempo a Bruna vai aguentar essa relação por causa das polêmicas. Ela vai se apaixonar por outro. O ciclo dela com Neymar já se encerrou”, completa.

Sedutora do Teste de Fidelidade, Simone Oliveira quer ser nova Márcia Imperator

Eleita a Miss Chapecoense e uma das estrelas do OnlyFans e outras plataformas sensuais, Simone Oliveira acaba de estrear como atriz do Teste de Fidelidade, programa da RedeTV!.

Em cena, ela faz de tudo para os homens traírem as suas esposas, criando situações polêmicas e engraçadas. Já nos bastidores, Simone diz que quer ser a nova Márcia Imperator, ícone do programa dos anos 2000.

“Assisti vários episódios dela, me inspirei nela, até no jeito nos olhares e no jeito de falar. Assim como ela, me acho natural, ousada e provocante. Quero ser a nova Márcia Imperator e ter mais fama do que ela”, diz a novata. “Gosto de me exibir, de provocar os caras e mexer com eles. Não fiquei tímida, nem nervosa”.

Em sua estreia, o homem testado não resistiu às investidas da sedutora e traiu a esposa. Simone conta que foi difícil convencer o rapaz a ficar com ela, mas não tinha dúvidas do resultado. No fim, o casal acabou discutindo no palco e sobrou até para a sedutora.

“Normalmente as mulheres traídas falam mal de mim, me acusam de exagerar nas cenas mais quentes. Mas é meu trabalho, estou ali para isso. Se o homem traiu é porque meu trabalho foi bem-feito. Acho a maior besteira as mulheres tirarem satisfação comigo. A Márcia Imperator também passava por isso”, diz.

Já sobre fidelidade, Simone diz que acredita no respeito entre casais e não generaliza. “Claro que existe homem fiel, inclusive o programa já mostrou. Mas acho que trair é da natureza da maioria dos homens. Muitos querem mostrar que estão prontos sempre, que são garanhões e sedutores. É ego puro”.

