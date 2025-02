De virada, o Santos bateu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado na Vila Belmiro.

O Peixe apresentou esta semana o craque Neymar, que ainda não jogou.

O Tricolor vinha de uma sequência de vitórias e de e de mostrar muita força, mas o Santos usou o fator casa e a empolgação com apresentação do craque Ney.

Guilherme, com dois gols, foi o destaque da partida.

O São Paulo registrou sua 1a derrota da temporada.

O São Paulo saiu na frente no primeiro tempo e o peixe empatou também na primeira etapa. O segundo tempo foi todo do Santos que mostrou força com apresentação quase de gala e dois gols bem marcados.

Neymar estreia no Santos na 4a?

A expectativa é que o craque estreia com a camisa que o revelou estreia na sua volta ao futebol brasileiro na próxima quarta-feira, quando o Peixe encara o Botafogo de Ribeirão.

