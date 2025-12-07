O Santos fez o dever de casa, bateu o Cruzeiro por 3 a 0 na vila Belmiro e se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2025. O destaque do jogo foi o atacante Guilherme.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Fortaleza que perdeu para o Botafogo e o Ceará foi batido pelo Palmeiras em casa não conseguiram se impor e se juntaram a esporte e Juventude como times que caem para a Série B do ano que vem. Vitória bateu o São Paulo e ficou na Série A.

Santos apostou em Neymar

O Santos esperava mais esse ano com a vinda- retorno do craque Neymar. O menino Ney se machucou bastante na temporada e ainda não foi convocado pelo técnico da seleção brasileira Carlos Ancelotti.

Fluminense bateu Bahia se classificou direto para a fase de grupo da Libertadores.

Leia + sobre esportes