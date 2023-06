O São Fernando é o primeiro finalista do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 1ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (3), a equipe venceu o Real Ferroviário por 2 a 0 em semifinal realizada no Estádio “Antônio Guimarães”.

LEIA TAMBÉM: S.E. Vale conquista o título do amador de SBO da 2ª divisão

O adversário do São Fernando, que busca o tetracampeonato do “Varzeanão” será conhecido neste sábado (10). Também no Estádio do União Barbarense, às 15h15, Grêmio Orquídeas e Lado Leste entram em campo. Em caso de empate no tempo normal, o finalista será definido após cobranças de pênaltis.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento