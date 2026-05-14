De acordo com a legislação federal, Governo precisa detalhar os gastos da Pasta, assim como a oferta e a produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa realizará Audiência Pública no próximo dia 27 de maio, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para prestar contas aos vereadores sobre os recursos utilizados e os atendimentos realizados pela Pasta no primeiro quadrimestre de 2026.

A realização de audiência pública para apresentação de relatório detalhado sobre a Saúde municipal é uma exigência da Lei Complementar 141/12, que institui normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.

A audiência será aberta ao público e transmitida ao vivo nos canais de comunicação da Câmara Municipal.

O relatório que deverá ser apresentado pelo Executivo também é orientado pela LC 141/12. De acordo com o artigo 36, não basta que o governo apresente uma tabela com os números, é necessário contextualizar os dados, comparando-os com os indicadores de saúde.

Pelo texto da Lei, o relatório deve conter, “no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.”

A mesma lei orienta também o trabalho dos vereadores. Cabe ao Poder Legislativo, segundo o artigo 38, “fiscalizar o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que diz respeito:

I – à elaboração e execução do Plano de Saúde Plurianual;

II – ao cumprimento das metas para a saúde estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;

III – à aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, observadas as regras previstas nesta Lei Complementar;

IV – às transferências dos recursos aos Fundos de Saúde;

V – à aplicação dos recursos vinculados ao SUS;

VI – à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com recursos vinculados à saúde.