A Secretaria de Saúde e o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santa Bárbara d’Oeste promoveram nesta quarta-feira (6) mais um encontro do projeto de fortalecimento do matriciamento entre os serviços de saúde. Desta vez, a iniciativa foi realizada no Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa.

O projeto de aprimoramento do processo de matriciamento entre a Secretaria e o AME já foi realizado em 16 UBSs, no SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar) e no Centro de Especialidades, estruturando protocolos e capacitando os profissionais que compõem as equipes da Secretaria de Saúde. A iniciativa segue ao longo do ano, de acordo com cronograma elaborado pelo Setor de Educação Permanente em Saúde.

Durante os encontros, técnicos do AME e as equipes das unidades discutem o fluxo de encaminhamentos dentro da rede local, de atendimentos e exames a serem realizados no Ambulatório, visando eliminar algumas barreiras e otimizar o acesso dos pacientes.

Os AMEs são unidades regionais de saúde de alta resolutividade, que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local, proporcionando maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento dos pacientes.

O objetivo dessas unidades é proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio da prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados.

Em Santa Bárbara, o AME está localizado na Rua da Seda, 250, no Jardim Esmeralda. Os pacientes do Município são encaminhados para atendimento na unidade pela Central de Regulação Municipal.

Leia + sobre saúde

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP