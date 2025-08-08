Açaí no inverno proporciona energia e nutrição para os treinos

Mesmo nos dias frios, o açaí se destaca como um aliado poderoso para manter o ritmo nos treinos, oferecendo energia, nutrientes e reforço ao sistema imunológico

Com a chegada do inverno, é comum que a frequência nas academias diminua e a disposição para a prática de atividades físicas caia. No entanto, para quem segue firme na rotina de treinos, o açaí é uma excelente opção para garantir energia e vitalidade mesmo nos dias mais frios.

Rico em carboidratos, antioxidantes, fibras e gorduras boas, o açaí é um alimento que pode ser consumido antes do exercício físico, ajudando a aumentar o desempenho e melhorar a recuperação muscular.

“Consumir a polpa do açaí antes do treino é uma excelente escolha, principalmente no inverno, quando o corpo precisa de mais energia para manter o ritmo. Ele fornece combustível de qualidade e ainda fortalece o sistema imunológico”, explicam Marcos Ferreira e Remo Santana, sócios da rede de franquias Açaí Formosa, que possui 126 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais com uma venda mensal que ultrapassa as 80 toneladas do fruto.

Além de ser uma excelente fonte de energia, o açaí também se destaca por suas propriedades antioxidantes, especialmente pela alta concentração de antocianinas, compostos que combatem os radicais livres, reduzem a inflamação muscular e promovem a saúde da pele, do coração e da mente. “No frio, quando a imunidade tende a baixar, ele se torna ainda mais estratégico”, destacam os sócios.

Segundo os especialistas, muitos clientes mantêm o hábito de consumir o açaí mesmo no inverno, combinando com alimentos ricos em minerais como banana, castanhas, coco e mel, sendo ótimas opções para potencializar os benefícios do fruto e fornecer mais nutrientes essenciais. “O importante é não abrir mão dos nutrientes que ele oferece, consumindo açaí 100% natural, sem adição de aditivos e vindo diretamente dos produtores, para potencializar ainda mais os seus benefícios”, afirmam.

“Portanto, se a ideia é continuar se movimentando e cuidando do corpo no inverno, o açaí pode ser um grande aliado. Com sabor marcante e alto valor nutricional, ele é uma escolha inteligente para quem quer manter a energia em alta em todas as estações do ano”, finalizam os empresários do setor.

