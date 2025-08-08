Campanha será realizada no Ambulatório de Especialidades, em parceria com o Hemocentro da Unicamp e Lions Club

A Prefeitura de Nova Odessa realiza, neste sábado, 09 de agosto, mais uma edição da campanha de doação de sangue no município. A ação ocorre em parceria com o Lions Club e o Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp, responsável pelo fornecimento de bolsas de sangue para pacientes de Nova Odessa e de toda a região.

A campanha é aberta à população e tem como objetivo reforçar os estoques de sangue da Unicamp, contribuindo para a manutenção da rede hospitalar regional. A coleta será realizada das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833 – Centro, ao lado da sede da Prefeitura.

Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal. Recomenda-se que o voluntário esteja bem alimentado, tenha dormido adequadamente e não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas. Pessoas com sintomas gripais, febre ou que tenham feito tatuagens ou piercings recentemente devem respeitar o período de inaptidão estipulado pelo Hemocentro.

Neste ano, já foram realizadas duas edições da campanha que resultaram na doação de 177 bolsas de sangue, sendo 101 em fevereiro e 76 em maio.