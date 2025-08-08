Instagram bane 4 contas de famosos 'tóxicos'

Só nesta sexta-feira, 8 de agosto, o Instagram SUSPENDEU perfis controversos de influenciadores como Hytalo Santos, Kamylinha, Boca de 09 e Isabel Veloso.

Isabel Veloso, influenciadora que ficou famosa por compartilhar rotina como paciente terminal de câncer também teve seu perfil no Instagram desativado:

Isabel Veloso sobre instagram

“Justiça será feita”

Famosas aderem à bioestimulação de colágeno; quando retomar treino

Sabrina Sato e Anitta estão entre as celebridades que fizeram o procedimento estético

Sabrina Sato, Gracyanne Barbosa, Yasmin Brunet, Anitta e Rafa Kalimann já usaram bioestimulador de colágeno para melhorar a aparência da pele e dos glúteos.

De acordo com a médica Dra. Paola Telles, especialista em contorno corporal, o uso de estimuladores de colágeno no bumbum pode ser uma opção para quem busca melhorar a aparência e a firmeza da pele nessa área. “No entanto, é fundamental seguir as recomendações do fabricante e do profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do tratamento”, completa.

Ela falou sobre o tempo de espera para treinar após o tratamento

– Recomendações gerais: Geralmente, é recomendado esperar de 7 a 14 dias após o tratamento com estimulador de colágeno para retomar as atividades físicas intensas, incluindo treinos de musculação ou exercícios de alta intensidade.

– Dependendo do tipo de tratamento: O tempo de espera pode variar dependendo do tipo de estimulador de colágeno usado e da intensidade do tratamento.

“É fundamental lembrar que cada pessoa é única e pode ter resultados diferentes com o uso de estimuladores de colágeno”, pontua.

Dra. Paola Telles diz que é essencial consultar um profissional qualificado antes de se submeter a qualquer tratamento estético para discutir as opções e os riscos envolvidos.

“É importante seguir as recomendações do fabricante e do profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do tratamento”, finaliza.

