Instagram bane 4 contas de famosos 'tóxicos'

Só nesta sexta-feira, 8 de agosto, o Instagram SUSPENDEU perfis controversos de influenciadores como Hytalo Santos, Kamylinha, Boca de 09 e Isabel Veloso.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Isabel Veloso, influenciadora que ficou famosa por compartilhar rotina como paciente terminal de câncer também teve seu perfil no Instagram desativado:
Isabel Veloso sobre instagram
“Justiça será feita”
Famosas aderem à bioestimulação de colágeno; quando retomar treino
Sabrina Sato e Anitta estão entre as celebridades que fizeram o procedimento estético
Sabrina Sato, Gracyanne Barbosa, Yasmin Brunet, Anitta e Rafa Kalimann já usaram bioestimulador de colágeno para melhorar a aparência da pele e dos glúteos.
De acordo com a médica Dra. Paola Telles, especialista em contorno corporal, o uso de estimuladores de colágeno no bumbum pode ser uma opção para quem busca melhorar a aparência e a firmeza da pele nessa área. “No entanto, é fundamental seguir as recomendações do fabricante e do profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do tratamento”, completa.
Ela falou sobre o tempo de espera para treinar após o tratamento
– Recomendações gerais: Geralmente, é recomendado esperar de 7 a 14 dias após o tratamento com estimulador de colágeno para retomar as atividades físicas intensas, incluindo treinos de musculação ou exercícios de alta intensidade.
– Dependendo do tipo de tratamento: O tempo de espera pode variar dependendo do tipo de estimulador de colágeno usado e da intensidade do tratamento.
“É fundamental lembrar que cada pessoa é única e pode ter resultados diferentes com o uso de estimuladores de colágeno”, pontua.
Dra. Paola Telles diz que é essencial consultar um profissional qualificado antes de se submeter a qualquer tratamento estético para discutir as opções e os riscos envolvidos.
“É importante seguir as recomendações do fabricante e do profissional de saúde para garantir a segurança e eficácia do tratamento”, finaliza.
Leia + sobre Famosos, artes e música