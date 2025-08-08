Tivoli e ONG Pernas da Alegria realizam a exposição fotográfica ‘Pais Atípicos’

O Tivoli Shopping e a ONG Pernas da Alegria realizam a exposição inédita “Pais Atípicos: Retratos e Emoções”, que celebra o amor, a diversidade e os desafios enfrentados por pais que vivem realidades fora do padrão tradicional. A mostra gratuita, que também celebra o Dia dos Pais, celebrado neste domingo, ficará em cartaz ao longo do mês, em frente ao Restaurante Estação Valentina.

Composta por 32 retratos, a exposição traz à tona histórias reais de homens que desempenham a paternidade atípica com coragem, sensibilidade e dedicação. Acompanhadas por frases que revelam seus sentimentos, as imagens buscam gerar empatia, conexão e promover a inclusão.

“Essa é a primeira vez que uma exposição com esse enfoque acontece na região, e estou muito feliz em ver uma ação que valoriza a diversidade e promove inclusão com tanto respeito e sensibilidade”, afirma a palhaça Lilica, responsável pela ONG Pernas da Alegria.

“Acreditamos na força da representatividade e na importância de criar espaços que deem voz a histórias reais. Essa exposição é uma forma de acolher, informar e inspirar, especialmente neste mês em que celebramos o Dia dos Pais”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Diversidade, empatia e inclusão

Pelas lentes do fotógrafo Leandro Leal, a mostra propõe uma reflexão sobre a parentalidade diversa, evidenciando que o amor paterno pode se manifestar de múltiplas formas. Pais de crianças com deficiências, síndromes, condições raras ou em contextos sociais desafiadores ganham visibilidade por meio de fotografias carregadas de emoção.

Além de homenagear esses homens e suas jornadas, a exposição é também uma oportunidade de empoderar outros pais que enfrentam vivências semelhantes e, muitas vezes, invisibilizadas pela sociedade.

Entre as histórias que compõem a mostra está a de Érmes de Franca Ferreira, que é pai de três meninos autistas. “Ser pai é uma jornada maravilhosa cheia de amor, compreensão e aprendizado. Mas ser pai de autista é extraordinário, onde se aprende a interpretar olhares, sorrisos e silêncio. É tentar ser calmaria no meio da tempestade, ser desafiado intensamente, é ter a chance de viver e comemorar cada conquista”, conta.

Pai atípico do Gustavo, Luciano Garcia também destaca sua visão da paternidade. “Ser pai atípico do Gustavinho é o desafio mais gostoso e contagiante que estou vivendo. São 16 anos de momentos incríveis de muita alegria, descobertas e superação, claro, pois todo desafio tem seus ‘momentos’”, conta. “Com ele, aprendi a controlar sentimentos, dores e emoção e adquiri experiências que vão além da relação de pai e filho”, completa.

“Ter sido escolhido por Deus para cuidar dele, para ajudá-lo a se desenvolver com as limitações físicas que ele possui é uma responsabilidade muito grande e eu sou muito grato por isso”, conta Jocimar Faé, pai de Murilo. “Ser pai do Murilo é o meu maior orgulho na vida. O sorriso que ele oferece quando eu chego em casa faz com que todos os problemas lá de fora desapareçam, dando lugar a uma alegria infinita. Porém, eu não conseguiria cumprir essa missão sem minha Silmara, que é o pilar desta família tão feliz”, fala.

Marcelo Pereira Santos também é um dos homenageados e conta sua relação com a filha. “A Lívia chegou para mim aos 3 anos e 11 meses, por meio de adoção. Eu gerei ela através do coração… Lívia atualmente tem 5 anos e 9 meses, portadora de hidranencefalia. Ela nasceu em Palmas (TO) e apesar de não falar e não andar, tem seu jeitinho único de se comunicar e expressar. É uma princesa, inteligente, educada, muito esforçada, meu grande amor, meu exemplo de superação e vontade de viver”, afirma.

Pai de Nathália, Admilson Marcelino Rosa também falou sobre a vivência com sua filha. “É uma experiência desafiadora. Primeiramente, tive que aprender libras – uma nova língua linda, um mundo lindo falado com as mãos. A jornada envolve adaptação e uma nova realidade cheia de amor… a Nathália é uma filha amorosa, dedicada e inteligente. Ela me ensinou novas formas de valorizar a vida e amar”, diz.

Confira todos os homenageados da mostra:

Adilson Siqueira de Souza | Pedreiro | Pai de Gabriela – 13 anos

Admilson Marcelino Rosa | Empresário | Pai de Nathália – 25 anos

Antonio Marcos Bianchi | Operador de Injetora | Pai de Renan – 17 anos

César Rotta | Bancário | Pai de Davi – 2 anos e 7 meses

Douglas Pianco | Pedreiro | Pai de Ana Laura – 15 anos

Edinaldo Donizete de Moura | Operador de Máquina Pleno | Pai de Bárbara e Estevam – 30 anos

Edson Batista De Almeida | Servidor Público | Pai de Leonardo – 18 anos

Ermes de Franca Ferreira | Motorista Carreteiro | Pai de Thomaz, Miguel e Augusto – 11, 10 e 8 anos

Fabiano Gonçalves da Cruz | Arquiteto/ Urbanista e Professor | Pai de Valentina e Carolina – 7 e 5 anos

Ivanei de Jesus Santos | Pedreiro | Pai de Ana Carolina – 23 anos

Jackson Jesus Carneiro | Comprador | Pai de Letícia – 16 anos

Jardelei Estevam Boschiero | Aposentado | Pai de André – 23 anos

João Carlos Alexandre | Comerciante | Pai de Allan – 19 anos

Jocimar Faé | Tecnólogo Têxtil | Pai de Murilo – 25 anos

Joel Antunes Leme | Eletricista | Pai de Júlia | – 18 anos

Juarez Ricardo Ferreira | Metalúrgico | Pai de Arthur – 8 anos

Julio Cesar Carlos | Supervisor de Produção e Manutenção | Pai de Davi e Benício – 11 e 7 anos.

Leandro Leal | Fotógrafo | Pai de Liam – 4 anos

Leonardo O. Cristino | Analista de Garantia | Pai de Nychollas – 19 anos

Luciano Garcia | Administrador de Empresas | Pai de Gustavo e Beatriz – 16 e 9 anos

Marcelo Pereira Santos | Corretor de imóveis | Pai de Lívia – 5 anos

Marcos Bento Vieira | Metalúrgico | Pai de Vitor Hugo – 20 anos

Miguel Xavier Maia | Segurança Patrimonial | Pai de Bárbara – 32 anos

Moacir José da Silva Filho | Gestor | Pai de Lívia – 11 anos

Paulo Humberto Flausino | Psicólogo | Pai de Henrique – 8 anos

Péricles Pereira da Silva | Zelador | Pai de Eduarda – 15 anos

Pietro Celso Massarutto | Autônomo | Pai do Pietro – 10 anos

Raimundo Santos Ribeiro | Motorista | Pai de Byanca – 19 anos

Ronaldo Gomes Da Silva | Operador de Máquina | Pai de Evelyn – 9 anos

Thiago Cezaretti | Empreendedor | Pai de Murilo – 4 anos

Walcirlei Cesar Siqueira | Professor | Pai de Emanuelle – 9 anos

📍 SERVIÇO

Exposição “Pais Atípicos: Retratos e Emoções”

📅 Até 31 de agosto de 2025

📍 Em frente ao Restaurante Estação Valentina | Tivoli Shopping

