Vereadores colam em Andia no Conexidades em Holambra

Os vereadores barbarenses Juca Bortolucci, Arnaldo Alves, Carlos Fontes, Celso Ávila e Felipe Corá participaram nesta quinta-feira (7) do Conexidades — Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, realizado em Holambra. O evento contou ainda com palestra do secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, que apresentou as ações do Ministério das Cidades voltadas ao transporte público e sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Promovido pela Multiplicidades em parceria com a UVESP (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), o Conexidades tem como objetivo conectar municípios à iniciativa privada e à sociedade civil por meio de experiências inspiradoras, soluções inovadoras e debates sobre os principais desafios da gestão pública contemporânea.

Vereadores debate temas das cidades

Durante o encontro, lideranças dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o país abordaram temas diretamente ligados ao cotidiano das cidades, como educação, segurança, saúde, tecnologia, turismo, infraestrutura, sustentabilidade, cultura, responsabilidade social, diversidade e política.

Na palestra de Denis Andia, foram detalhadas as ações do governo federal para promover o acesso universal à cidade por meio da mobilidade segura, inclusiva e sustentável. O secretário destacou iniciativas como a elaboração de planos de mobilidade urbana, a priorização do transporte coletivo e não motorizado, além da articulação entre esferas de governo para garantir a efetivação das políticas públicas.

O evento reuniu ainda autoridades como o deputado federal Arnaldo Jardim e o ex-deputado federal Geninho Zuliani, além de técnicos e representantes de instituições públicas e privadas envolvidos na gestão municipal e desenvolvimento urbano.

Leia + sobre partidos política regional