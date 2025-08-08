PRESBITERIANOS

A presença presbiteriana na região vem desde 1866, quando começaram a chegar por aqui os imigrantes norte-americanos. De 1866 até 1890 há registros da movimentação desses imigrantes, em sua maioria protestantes do sul dos Estados Unidos.

Desgostosos com o rumo do pós-guerra, a civil norte-americana, muitos saíram do país em busca de uma terra de refúgio. Aqui chegaram e aqui se organizaram em Igreja Presbiteriana, em 1870, em Santa Bárbara d’Oeste e depois em Americana, que ainda não existia nem como cidade ou vila.

Esses imigrantes começaram a residir nas cercanias da recém inaugurada estação ferroviária, em 1875. A presença foi tão maciça que, rapidamente, a estação recebeu o nome de “Vila dos Americanos”, depois “Vila Americana”, evoluindo para Americana que conhecemos hoje. Eram Batistas, Metodistas e, sobretudo, Presbiterianos. Suas práticas religiosas dominicais aconteciam em Santa Bárbara d’Oeste. Na época, uma boa distância para percorrer sem os atuais automóveis.

Foi Miss Elizabeth Hall com suas muitas filhas e filhos (2), que convenceram o senhor Charles Hall a doar um terreno para a construção de um local de culto mais próximo. Charles Hall, que residia onde hoje funciona o Colégio Dom Pedro, doou parte de seu jardim, e, em 12 de junho de 1894, foi inaugurado o primeiro templo presbiteriano da cidade. Cidade que ainda não existia, estava em estágio embrionário.

Hoje, quem passa na rua Sete de Setembro, esquina com a rua Doze de Novembro, no coração e centro da cidade, pode ver o charmoso templo, o terceiro construído, desde aquele de 1894.

Presbiterano vem de presbítero. Um substantivo masculino que é uma transliteração do grego, significando um “ancião”, um líder de uma comunidade cristã. Na Igreja Presbiteriana, aponta para sua forma de governo e pastoreio. O presbítero, idoso ou não, é alguém eleito pela comunidade com mandato específico, ordenado para pastorear, administrar, liderar e representar o povo de uma determinada comunidade.

Aqui se estabeleceram. Organizaram-se em Presbitérios e Sínodos. Levam a sério suas organizações com o objetivo único de serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo, com palavras e ações. Entendendo que, se formos testemunhas do evangelho de Jesus Cristo, seremos relevantes em nossa sociedade. Esse é o alvo desde 1870.

Olhamos para o passado com o coração repleto de gratidão. Olhamos para o presente com apreensão e temor. Olhamos para o futuro com esperança e expectativa de dias melhores, entendendo que esses dias melhores não nos isentam de nossas responsabilidades. Que Deus nos ajude e nos fortaleça nesse tempo difícil que vivemos. Sigamos em frente!

É isso!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano