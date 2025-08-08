Setor de alimentação: Acias, Sebrae e Tecnutri realizam palestra gratuita
Evento voltado para empreendedores de food trucks, restaurantes e lanchonetes será terça-feira, dia 12, a partir das 19h, na sede da associação
O setor de alimentação fora de casa não para de crescer. O mercado aquecido atrai cada vez mais empreendedores que apostam no segmento como opção de negócio. E para ensinar como atrair mais clientes e lucrar de forma estratégica, a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a Tecnutri Soluções em Alimentos, realizam na próxima terça-feira, 12/8, a palestra “Sabores Que Conquistam – Estratégias para Food Trucks, Restaurantes e Lanchonetes Crescerem com Sabor e Resultado”. O evento é gratuito e será realizado na sede da associação, a partir das 19h.
Dois especialistas irão ensinar aos participantes estratégias de organização empresarial essenciais para o crescimento de quem atua na área de alimentação. Os palestrantes são o consultor de Negócios e Gestor de Território do Sebrae, Bruno Pereira dos Santos, e Lucimara Ortin de Almeida, consultora de alimentos e bacharel em Nutrição com ênfase em Qualidade e Tecnologia de Alimentos.
A palestra faz parte do cronograma de atividades do Projeto DEA (Desenvolvimento Empresarial Acias 2025), desenvolvido pela Acias para levar treinamento e capacitação aos empreendedores da cidade. O cronograma de palestras começou em março e diversos temas já foram abordados pelos especialistas, como planejamento financeiro, atendimento ao público, vitrinismo e inteligência artificial.
A Acias já está recebendo inscrições para a palestra da próxima terça-feira. Os interessados podem garantir presença através do link: https://amei.sebrae.com.br/auth/realms/externo/protocol/openid-connect/auth?redirect_uri=https%3A%2F%2Finscricao.sebraesp.com.br%2Fowin%2Fsecurity%2Fkeycloak%2Fkeycloak-empreendarapido%2Fcallback&response_type=code&scope=openid&state=oidc_state_76bf3deaf5714bdfb32896f4d5927726&client_id=inscricao-sp
“Os participantes terão a oportunidade de conhecer cases de sucesso e aprender dicas valiosas para potencializar o negócio através de estratégias para melhorar a gestão, atrair clientes e vender mais”, comenta Selma Koshoji, presidente da Acias.
O evento é gratuito, mas os participantes interessados podem contribuir, de forma voluntária, com a Campanha do Agasalho realizada pela Acias, doando roupas, calçados ou cobertores em bom estado. Todos as peças arrecadadas serão doadas para entidades assistenciais do município.
Serviço:
Palestra “Sabores Que Conquistas – Estratégias para Food Trucks, Restaurantes e Lanchonetes Crescerem com Sabor e Resultado”.
Quando: 12 de agosto, terça-feira.
Horário: das 19h às 21h.
Onde: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro, Sumaré.
Inscrições: https://amei.sebrae.com.br/auth/realms/externo/protocol/openid-connect/auth?redirect_uri=https%3A%2F%2Finscricao.sebraesp.com.br%2Fowin%2Fsecurity%2Fkeycloak%2Fkeycloak-empreendarapido%2Fcallback&response_type=code&scope=openid&state=oidc_state_76bf3deaf5714bdfb32896f4d5927726&client_id=inscricao-sp
Evento gratuito
