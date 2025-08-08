O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu no Rio nesta sexta-feira (8). Ele tinha 66 anos e a morte foi informada pela mulher do artista, Babi Cruz. Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, depois de passar mal em casa, e ficou quase um ano e meio internado.

Muitos boatos sobre sua morte circularam nas redes sociais e ela sempre precisava vir desmentir a informação.

Desde então, ele lidava com as sequelas da doença e passou por várias internações. O artista não se apresentava mais.

Arlindo Cruz era herdeiro de craque do samba

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho era um dos cantores de samba mais conhecidos no Brasil.

Além de escrever e cantar, Arlindo ficou famoso por tocar cavaquinho e banjo. Ganhou o primeiro cavaquinho aos 7 anos. Aos 12, começou a tocar músicas “de ouvido” e aprendeu violão ao lado do irmão Acyr Marques.

