DAE de Santa Bárbara realiza interligações em adutora da Zona Leste

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com as interligações na nova adutora da Zona Leste, instalada recentemente. Nesta semana, os trabalhos se concentram na Avenida São Paulo com a Rua Ipeúna, no Jardim Santa Rosa, com instalação de conexões e registro na tubulação de 560 mm.

Com mais de 8 km já implantados, estando parte em pleno funcionamento, a nova adutora tem investimento de R$ 13 milhões (recursos próprios e do Fehidro) e irá reforçar o sistema de abastecimento, substituindo a estrutura antiga. Serão atendidos cinco reservatórios instalados nos bairros Cidade Nova, Planalto do Sol, São Fernando, Jardim das Palmeiras e Santa Rosa.

Obra

A obra beneficiará cerca de 70 mil moradores da região, que também recebe melhorias como setorização, troca de redes e novos reservatórios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP