O Democracia Cristã (DC Americana) iniciou oficialmente uma nova fase. A nova executiva municipal, eleita no fim de julho, realizou nesta quinta-feira (7) sua primeira reunião, já com foco no planejamento para as eleições de 2026 e 2028.

À frente do partido está Cláudio Gill. Ao seu lado, a nova diretoria é formada por Francisco Barbosa do Nascimento Filho (2º vice-presidente), Guilherme Pereira da Silva (secretário-geral), Marta Martins Daolio (representante jovem), Rosane Ramos Bassan (presidente do DC Mulher), Sueli Romagnolo Moretto (1ª tesoureira), Ubiratan Fim Mendes (1º vice-presidente) e Valdecy Junio Martins de Sousa (1º secretário).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo Cláudio Gill, o objetivo é “fortalecer a estrutura do partido, ampliar as bases e preparar nomes competitivos para os próximos pleitos”. A reunião serviu para alinhar estratégias de filiação, organização interna e formação política dos membros, além de discutir pautas que o DC pretende defender no município.

A nova executiva traz experiência, reunindo integrantes que já atuaram em campanhas, além de lideranças jovens e femininas.

Para o 1º vice-presidente, Ubiratan Fim Mendes, a preparação antecipada será decisiva para o desempenho da sigla nas próximas eleições. “O Democracia Cristã quer estar presente nas ruas, conversando com a população e ouvindo suas demandas. Nosso papel é construir um partido participativo, com propostas reais e compromisso com a cidade”, afirmou.

Fala presidente DC Americana

Com a eleição municipal de 2028 no horizonte e a disputa de 2026 como termômetro, o DC de Americana pretende marcar presença nas discussões locais, fortalecer alianças e lançar candidaturas próprias. “Vamos trabalhar com antecedência para chegarmos fortes e preparados”, completou o presidente.

Leia + sobre partidos política regional