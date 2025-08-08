Santa Bárbara é a única da região com 5 divisões no Futebol Amador

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), abriu as inscrições para o Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 5ª divisão. Novidade no calendário esportivo barbarense, a 5ª divisão já reúne 35 equipes interessadas e as inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (8).

Na região, Santa Bárbara d’Oeste é a única cidade a contar com cinco divisões. O Futebol Amador barbarense adulto reúne 115 equipes participantes, sendo 16 equipes na 1ª divisão, 18 na 2ª, 22 na 3ª, 29 na 4ª e 35 equipes – até o momento – na 5ª divisão.

“Isso demonstra o trabalho sério realizado pela Secretaria de Esportes, que ampliou em quantidade e sobretudo em qualidade o calendário esportivo da nossa cidade. Santa Bárbara d’Oeste é a única cidade da região – arrisco a dizer no Estado de São Paulo e no Brasil – a contar com cinco divisões no Futebol Amador”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“Aliás, já com ‘contrato assinado’, também vamos para o jogo. Vou participar da 5ª divisão com time que jogo há mais de 20 anos com meus amigos de longa data e que nesta competição ganha o reforço da geração um pouco mais jovem. É o Fúria Biriguis. Vejo vocês nos campos de Santa Bárbara”, acrescentou.

Os interessados em participar do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 5ª divisão devem procurar pela Secretaria Municipal de Esportes, localizada à Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3455.1231.

