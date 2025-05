A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste concluiu nesta quinta-feira (8) a “Capacitação para Seguimento da Criança com Exposição Vertical à Sífilis Congênita”. A iniciativa, voltada aos profissionais médicos e de enfermagem da Secretaria de Saúde que atuam na Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada, foi realizada no Museu da Água. O treinamento teve início na última terça-feira (6), sendo dividido em duas turmas.

Sob coordenação do Setor de Educação Permanente em Saúde, a capacitação contou com aula expositiva e resolução conjunta de casos clínicos entre os participantes, tendo como objetivo atualizar os profissionais que atendem crianças na rede municipal de saúde.

Durante as atividades, ministradas pela médica infectologista pediátrica Jussara da Silva de Oliveira Tavares, foram abordados os temas: Identificação das Crianças com Exposição Vertical à Sífilis; Exames a Serem Solicitados para Seguimento da Criança com Sífilis e Sua Frequência; Análise dos Resultados dos Exames Encontrados; Distinção da Criança Entre Exposta e Infectada; entre outros.

A exposição vertical à sífilis ocorre quando uma gestante infectada transmite a doença ao feto durante a gravidez ou parto, resultando em sífilis congênita.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a maior qualidade de vida da população.