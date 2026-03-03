Saúde de SBO orienta sobre cuidados com idosos no calor extremo

Diante dos dias de temperaturas elevadas e picos de calor cada vez mais frequentes, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste reforça a importância de cuidados redobrados com a população idosa. Os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso e exigem atenção especial para evitar complicações graves.

De acordo com o responsável técnico dos médicos da Atenção Primária à Saúde de Santa Bárbara, o médico João Henrique Silva Rizzetto, os idosos apresentam maior dificuldade de regulação térmica. “Os idosos são mais vulneráveis ao calor porque eles têm maior dificuldade de termorregulação. Ou seja, eles têm mais dificuldade de manter a temperatura conforme varia a temperatura externa do ambiente”, explica. Além disso, eles suam menos, possuem menos água no corpo e sentem menos sede, o que aumenta o risco de desidratação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A principal medida de prevenção é a hidratação adequada, que deve ser feita de forma programada. “Um jeito de programar a hidratação é tomar um copo de água de 200 ml a cada uma ou duas horas e quantificar o que está tomando para saber se está dentro da meta ou não”, orientou. Para um idoso com cerca de 70 quilos, a recomendação média é de aproximadamente 2 litros e 100 ml de água por dia, controlando a ingestão pela quantidade e não apenas pela sede.

Além da água, sucos naturais, chás sem cafeína e frutas com alto teor de líquido, como laranja, por exemplo, podem contribuir para manter a hidratação. Em dias de calor extremo, a orientação é reforçar ainda mais a ingestão de líquidos, manter os ambientes arejados e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, entre 12 e 16 horas, com pico de temperatura geralmente entre 14 e 15 horas.

O calor também pode agravar doenças cardiovasculares, aumentando o risco de complicações como AVC, além de piorar quadros renais, especialmente em pacientes com insuficiência renal crônica. Medicamentos como os diuréticos, frequentemente utilizados no tratamento da pressão alta, exigem atenção redobrada. A recomendação é não interromper o uso por conta própria, mas intensificar os cuidados com a hidratação.

Entre os sinais de alerta estão boca seca, pele menos elástica e aumento da sede. Em situações mais graves, podem surgir confusão mental, tontura intensa, fraqueza e desorientação. “O que chama atenção e tem que levar muito prontamente são sinais de confusão mental e tontura grave”, ressaltou Rizzetto.

A Secretaria de Saúde reforça que, diante de sintomas como tontura persistente, alterações de consciência ou sinais de desidratação, a população deve procurar atendimento imediatamente no serviço de saúde mais próximo.

Leia + sobre saúde