Um motociclista morreu após sofrer um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, no começo da tarde desta terça-feira (3).
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O cabo do Exército Brasileiro Gabriel Saturnino da Silva, 33, não resistiu aos ferimentos da queda.
O jovem militar sofreu a queda de uma motocicleta na altura km 142 na pista sentido interior/Piracicaba. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Silva foi encaminhado para o Pronto-Socorro “Dr. Edison Mano”, porém não resistiu.
As circunstâncias fo acidente serão apuradas pela Polícia Civil (PC). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Americana.
Motociclista teria caído sozinho
Investigações iniciais indicam que não há indícios de participação de outros veículos no episódio. A principal linha de investigação aponta para uma queda acidental.
Leia Mais notícias da cidade e região