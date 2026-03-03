Um motociclista morreu após sofrer um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, no começo da tarde desta terça-feira (3).

O cabo do Exército Brasileiro Gabriel Saturnino da Silva, 33, não resistiu aos ferimentos da queda.