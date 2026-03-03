Jacira Chávare traz verba de R$1 milhão para reduzir fila de espera por consultas

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) recebeu um ofício do deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) confirmando a apresentação de uma emenda parlamentar destinando verbas federais no valor de R$ 1 milhão para investimentos na rede pública de saúde.

Jacira havia solicitado a emenda ao deputado com o objetivo de reduzir a fila de espera por consultas, exames e procedimentos especializados em áreas consideradas de alta demanda, como oncologia, ortopedia e cardiologia. “Essa emenda é fruto de muito diálogo e articulação. Nosso compromisso é transformar essa conquista em atendimento mais rápido e eficiente para quem está aguardando na fila, especialmente em áreas sensíveis”, afirmou.

De acordo com a parlamentar, a aplicação do recurso será feita pela secretaria Municipal de Saúde, que ficará responsável pela organização dos mutirões e definição do cronograma de atendimentos. “Esse recurso vai beneficiar diretamente pacientes que aguardam atendimento, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no início de tratamentos, principalmente em casos oncológicos e cardiológicos, que exigem acompanhamento contínuo”, ressaltou Jacira.

