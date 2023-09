SB tem debate aberto sobre eleição do Conselho Tutelar

Debate aberto- Por iniciativa da vereadora Esther Moraes, em parceria

com o Conselho Municipal de Educação, a Câmara barbarense promoveu, na noite de ontem (20), uma reunião aberta ao público, no plenário da Casa de Leis, para debater a eleição do Conselho Tutelar no Município (gestão 2024 – 2027), pleito agendado para o dia 1º de outubro próximo. Do total de 15 candidatos, oito compareceram ao encontro para explanar sobre suas propostas, foram eles Abiqueila Moraes, Elídia Paixão de Andrade, Elisangela Paula de Rezende Acioli (Nega Cantinho), Margarete de Fátima Ferreira (Maga Ferreira), Nair Cavelani Natalin, Regiane Simões, Ricardo Silva e Simone Costa.

Na Mesa de Honra do evento, presidida por Esther, estavam o vice-prefeito Felipe Sanches; a presidente do Conselho Municipal de Educação, Rogéria Bueno; o presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA), Milton Alves; a secretária municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, Tânia Mara da Silva; a assistente social, Flávia Hayesa Bueno Fernandes; o ex-conselheiro Carlinhos Barros; e a representante da AOB (Organização dos Advogados do Brasil), dra. Andrezza Fernanda.

Na Mesa de Honra extendida, além dos candidatos presentes, estavam os vereadores Paulo Monaro, presidente da Câmara Municipal; Celso Ávila; Juca Bortolucci; Jesus; Kátia Ferrari; Nilson Araújo; e Tikinho TK, além do dr. Lucas Lhor, servidor da Secretaria Municipal de Justiça e Relações Institucionais, representando a secretária Márcia Petrini; e a sr.ª Gleice Santana, coordenadora do Acolhimento Institucional.

A reunião teve início com a fala das autoridades e, em seguida, foi aberta a palavra aos candidatos ao Conselho Tutelar, com tempo de dois minutos para abordar as suas propostas e razões que os levaram à disputa por uma vaga no órgão. Na sequência, foi feita, por sorteio, uma rodada de perguntas aos candidatos, sendo elas: “em sua visão, quais os critérios para aplicação das medidas protetivas previstas no ECA, principalmente a de acolhimento institucional?”; “qual a importância do trabalho em rede no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente?”; e “o que você considera imprescindível para a realização de suas ações? Em que irão se basear para realizá-las?”.

“Organizamos esta reunião com o objetivo de somar nesse movimento de divulgação das eleições para o conselho tutelar, trazendo a população mais próxima desse processo, pois o engajamento da comunidade faz com que esse processo fique mais democrático para que, assim, consigamos eleger candidatos comprometidos e preparados para exercer esse cargo e, consequentemente, uma prestação de serviço de qualidade, comprometido com a causa da infância”, declarou a vereador Esther.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, vinculado administrativamente à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Os conselheiros atuam na promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes do Município. O órgão pode ser acionado por qualquer pessoa sempre que for violado qualquer Direito da Criança e do Adolescente, como situações de violência, abuso, vulnerabilidade social e outras ocorrências que coloquem em risco a vida e a dignidade do menor. O atendimento ocorre na rua Dante Torteli, 106, no Centro.

A eleição, no dia 1º de outubro, terá utilização inédita de urna eletrônica e ocorrerá, das 8h às 17h, em diversas escolas e espaços, conforme lista disponível no link: https://linktr.ee/prefeiturasbo. Para votar, é necessário apresentar o título eleitoral e um documento com foto (RG ou CNH). Para esta gestão, também são candidatos ao conselho: Adriana Avelino, Antônio Carlos do Carmo Polli (Carlinhos Sartore), Devaldo de Macedo, Everaldo Vieira, Rafaela Dantas, Robério Bonfim e Rodrigo Brito.

