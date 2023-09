PagueMenos e SVicente na semana de arborização

Funcionários e consumidores dos supermercados PagueMenos e São Vicente

participaram, nesta quarta-feira (20), de ação de educação ambiental da Semana de Arborização Urbana, que está sendo promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Na abordagem, os participantes receberam mudas de hortaliças orientações sobre o plantio, material educativo e informações sobre reciclagem.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, agradeceu a todos que participaram e as parcerias com os supermercados neste projeto. “Agradecemos aos funcionários e diretores dos supermercados Pague Menos e São Vicente pela parceria e à população que prestigiou a ação. A Semana de Arborização Urbana terá diversas atividades e todos estão convidados a participarem”, disse Fábio.

“Foram duas ações importantes sobre a conscientização para preservação e cuidados com as árvores, cultivo de plantas e reciclagem. Também foi realizada ação nas lojas agregadas ao complexo dos dois supermercados. Visitamos cada loja e entregamos sementes e materiais educativos para que todos pudessem participar”, completou a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

A programação da Semana de Arborização Urbana começou na segunda-feira (18), com uma ação educativa ambiental envolvendo cerca de 200 alunos da Casa da Criança Graúna, na região da Cidade Jardim. Foi feito o plantio de duas mudas de ipê branco, símbolo de Americana, além de apresentação do conto “Os amigos do meio ambiente contra a poluição”, exposição da maquete de sustentabilidade e distribuição de materiais educativos e sementes.

Na terça-feira (19), foi realizada ação de sensibilização no Jardim Botânico, com a abordagem de cerca de 200 pessoas e entrega de mudas de ipê branco, ipê mirim, resedá, quaresmeira e oiti.

A programação segue nesta quinta-feira (21), Dia Mundial da Árvore, às 9h, com a inauguração do Cantinho da Leitura na Praça Manoel Françoso, no Jardim Brasília, numa ação de construção do espaço em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a Unidade de Praças e Jardins e Movimento Ações Sementinhas.

Na ocasião, será lançado o livro “O gigante e o vento”, que é a história real de um Jequitibá, que caiu e se tornou memorial, transformado em um monumento, representando o amor às árvores. O livro é de autoria da Edna Nardi Camilo, idealizadora do Movimento Ações Sementinhas.

No lançamento, haverá a participação das crianças que estudam na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ceci, no mesmo bairro, que ajudaram na construção do memorial. Elas irão receber um exemplar do livro, doado pela empresa Papirus.

A equipe da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação produziu uma versão digital do livro, que será disponibilizada no site da Prefeitura e utilizada pela equipe da Unidade de Educação Ambiental nos trabalhos educativos junto aos alunos. O arquivo digital será encaminhado para a rede municipal, estadual e particular de ensino.

Ainda na quinta-feira (21), às 10h, será realizado o plantio de uma muda de ipê branco, na Praça Tiradentes, nas proximidades da Guarda Municipal.

Na sexta-feira (22), às 9h, haverá uma sensibilização dos alunos do SENAI sobre o despertar da consciência ambiental, com dinâmicas de sentir a natureza e o valor das árvores. Também haverá doação de mudas e materiais educativos, além de plantio de dois ipês brancos. Às 13h30, a sensibilização será feita no supermercado São Vicente do bairro São Vito, com distribuição de mudas, sementes e material educativo.

As ações têm as participações das Secretarias de Educação e de Obras e Serviços Urbanos, além de demais apoiadores.

