Exclusivo: Brasileiros Já Apostaram US$ 6,9 Bilhões

US$ 6,9 bilhões- O valor enviado por brasileiros para sites de apostas

no exterior em 2023 já ultrapassa os , o equivalente a R$ 33,5 bilhões utilizando a cotação do dólar desta quarta-feira (20). Veja os detalhes no link

Os dados são do balanço de pagamentos do Banco Central, referentes ao período entre janeiro e julho deste ano. O número representa um crescimento de mais de 13 vezes em relação aos US$ 489 milhões apostados nos sete primeiros meses do ano passado.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Dentre o total apostado neste ano, US$ 1,5 bilhão foi referente a remuneração paga às casas de apostas situadas fora do país.

No mesmo período, o Brasil recebeu US$ 5 bilhões em remessas que incluem premiações a apostas vencedoras.

Para especialistas, a movimentação em torno da regulamentação do mercado de apostas brasileiro e o aumento da publicidade acerca do tema têm incentivado o maior volume de aportes. Números mostram um potencial importante de arrecadação com a tributação.

Quem somos O Aposta Legal Brasil nasceu em 2019, trazendo conteúdo especializado em esportes e apostas. Nosso objetivo é promover o jogo responsável e oferecer aos brasileiros informações confiáveis e atualizadas sobre o mundo das apostas e o processo de regulamentação do setor no país. Oferecemos um material completo para quem quer saber mais sobre esse tema, publicando notícias atualizadas, guias, tutoriais e avaliações de sites de apostas. Nossa marca abrange ainda outros seis países, em 3 línguas diferentes: o grupo Aposta Legal conta com leitores no Canadá, Portugal, Peru, México, Chile e Índia.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP