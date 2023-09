Kwai divulga dados sobre remoção de conteúdos

por Roberto Abreu, diretor de soluções da Blend IT O uso da Inteligência Artificial (IA) tem sido amplamente discutido em relação a suas aplicações e implicações. Especialistas acreditam que a tecnologia pode ser usada para melhorar a experiência do usuário em softwares e produtos, atuando como uma ferramenta para ampliar as habilidades humanas e ajudar as pessoas a fazerem mais, com mais eficiência e menos esforço. No contexto do desenvolvimento de sistemas, a IA pode ser usada de várias maneiras. Por exemplo, pode ajudar desenvolvedores a automatizar tarefas repetitivas, como testes de software, validação de entrada de dados e depuração de código. Também pode melhorar a usabilidade de sistemas e aplicativos, oferecendo sugestões personalizadas para os usuários, auxiliando a encontrar informações relevantes com mais facilidade. Além disso, essa tecnologia generativa (genIA), quando uma máquina cria um conteúdo original, pode ser usada para melhorar a eficiência e a escalabilidade dos programas, permitindo que eles se adaptem automaticamente às mudanças nas condições de uso. Isso significa que um sistema de IA pode monitorar o desempenho de um aplicativo e ajustar automaticamente sua alocação de recursos para lidar com picos de tráfego ou demanda. O layout de um sistema, se mal estruturado, pode não entregar as informações de forma rápida, neste sentido, a IA pode ajudar a definir o design automaticamente por meio da identificação das funcionalidades. A ferramenta também pode fornecer sugestões para fins de codificação, ajudando os programadores a escreverem códigos melhores e superar os eventuais erros. Outro ponto em que a IA impacta é na redução de custos, pois pode ser usada para otimizar o processo de desenvolvimento de software, reduzindo o tempo para conclusão do projeto e, consequentemente, o custo total dele. A possibilidade de rápida correção dos problemas permite economia de recursos. É relevante notar que a ferramenta também apresenta desafios significativos no desenvolvimento de sistemas, como a necessidade de dados de treinamento de alta qualidade, a transparência do algoritmo e a garantia da privacidade e segurança das informações dos usuários. A IA tem o potencial de transformar a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia e entre si, e os designers têm um papel importante a desempenhar na criação de sistemas que sejam úteis, acessíveis e éticos.