História da dupla Claudinho e Buchecha ganha as telonas

História- Os cinemas estreiam a cinebiografia de Claudinho e Buechecha.

O repertório dos músicos atravessa gerações, mesmo após a morte trágica e precoce de Claudinho, em 2002. O título do longa, “Nosso Sonho”, é uma homenagem a uma das canções mais conhecidas. A programação do cinema tem ainda outras duas estreias: “Os Mercenários 4”, continuação da franquia de sucesso, além de “Som da Liberdade”. No sábado (23), 14h, haverá ainda uma sessão inclusiva do Cine Azul, com o filme “Tartarugas Ninja: Caos Mutante”.

“Quem atravessou a década de 1990 jamais se esquece da dupla Claudinho e Buchecha, que estouraram no Brasil e eram figuras frequentes nos principais programas de televisão. Então, será muito nostálgico assistir no cinema a história dos amigos que se tornaram parceiros musicais”, ressalta Luana Colpo, gerente de marketing do Londrina Norte Shopping. No elenco, Lucas Penteado e Juan Paiva, respectivamente como Claudinho e Buchecha, que se conheceram na infância e atravessaram juntos diversos desafios, além das conquistas com o ritmo, a poesia e as músicas envolventes de Niterói para o Brasil.

Outras estreias

Entre as estreias, também está mais uma aventura de “Os Mercenários 4”, enredo no qual a equipe enfrenta um traficante de armas que comanda um exército privado. Comandados por Sylvester Stallone, os veteranos são a última linha de defesa do mundo e se juntam pela primeira vez a uma nova geração de estrelas. Os novos membros dão um “sangue novo” à equipe para vencer os novos desafios. “Quem gosta de ação terá um prato cheio com esse filme”, diz Luana.

Baseado em uma história real, “Som da Liberdade” narra o enredo de um ex-agente do governo norte-americano responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas de tráfico sexual na Colômbia. Após salvar um garoto, Tim Ballard (interpretado por Jim Caviezel) decide salvar a irmã dele, mergulhando nas profundezas da selva colombiana. E no sábado, tem Cine Azul, uma sessão inclusiva para crianças com distúrbios sensoriais: o ambiente é preparado com iluminação diferenciada, som mais baixo e a possibilidade do público, em especial as crianças, dançarem, gritarem e cantarem durante a sessão.

