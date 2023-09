Promessa fisculturismo- Nascido em Delaware-EUA e

descendente de cubanos, o norte-americano Carlos Thomas Jr., de 31 anos, foi apresentado oficialmente como novo atleta do time Darkness, marca de suplementos nutricionais esportivos.

O anúncio do patrocínio à promessa do fisiculturismo na categoria Open Bodybuilding aconteceu ontem (19) no Centro de Treinamento Dark House – recentemente homologado com o selo Olympia, o primeiro fora dos Estados Unidos a receber a distinta certificação.

O americano conversou com jornalistas e com diversos canais da comunidade brasileira de fisiculturismo. Carlos falou sobre a paixão do Brasil pela modalidade. “Eu quero trazer e postar em minhas redes sociais (Instagram e Tik Tok) a paixão e a raiz que os brasileiros têm com o bodybuilding. Dividir com eles tudo que estamos fazendo. Esse é o grande segredo, o brasileiro ama esse esporte e quero compartilhar isso”, disse o atleta.

Carlos comentou sobre alguns pontos que precisam ser melhorados em seu corpo e citou quem serão os top 5 do Olympia EUA 2023 (em novembro, em Orlando) em sua categoria. “Tenho muito a melhorar ainda no meu físico. Eu acho que preciso trabalhar um pouco mais a parte das costas e diminuir as pernas. Na Open temos cinco atletas favoritos ao título de Mr. Olympia este ano: Derek Lunsford, Hadi Choopan, Samson Dauda, Nick Walker e Andrew Jacked”.

Carlos venceu em 2021 a Pro Card e se tornou atleta Open. Este ano, ele estreou no Texas Pro e terminou no top 3 da categoria.

Em julho, a Integralmedica, líder em suplementação esportiva na América Latina, anunciou que será a presenting sponsor e patrocinadora oficial do Olympia 2023, que acontecerá de 2 a 5 de novembro, em Orlando, nos Estados Unidos. A Darkness, que faz parte do Grupo BRG e tem o foco em atletas de ultra performance, também será patrocinadora oficial do evento.

Além da coletiva, o atleta participou do podcast no canal de Youtube da Dark House e também visitou o centro de distribuição das marcas, que se situa na cidade paulista de Embu-Guaçu e tem mais de 320 mil m² de área construída.

Time Integralmedica e Darkness no Olympia

A homologação da Dark House representa o reconhecimento ao trabalho de excelência sem paralelo no continente sul-americano que o CT vem desenvolvendo desde sua inauguração em abril deste ano. Diversos atletas estão sendo beneficiado com esta gestão extraclasse a exemplo dos já classificados para o Olympia 2023: Francielle Mattos (PR), Gessica Brun (PR), Alcione Barreto (BA), Vítor Chaves (PE), Isa Pecini (SP), Felipe Moraes (SP), Rayane Fogal (MG), Diego Galindo (Colômbia), Vinicius Mateus (AP) e Edvan Palmeira (BA).