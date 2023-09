Após fiscalização, posto na Avenida Brasil é multado em R$37 mil

Um posto de combustível localizado na Avenida Brasil que leva a bandeira Shell, alvo de fiscalização na última segunda-feira, recebeu uma multa de R$37.594,00 por não apresentar nota fiscal de um caminhão que estava abastecendo no local.

A ação de fiscalização no posto estava sendo realizada pelo Procon-SP juntamente com o vereador e presidente da Câmara de Americana, Thiago Brochi, com auxílio também da polícia civil e guarda municipal. Segundo informações coletadas pelo Portal Novo Momento, o motorista do caminhão tentou sair do local ao ser solicitado pelo vereador a apresentar a nota fiscal. Após a recusa, ligou o veiculo para tentar ir embora, momento em que o Guarda Municipal Cabral interceptou o caminhão e solicitou que permanecesse no local até que a policia civil chegasse.

O caminhão foi conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e, após 5 horas do episódio, apresentou uma nota fiscal que será averiguada para confirmação se realmente era referente ao caminhão que estava no posto naquele momento.

Com a situação, o Procon-SP autuou, que deverá ser notificado do pagamento nos próximos dias.

Segundo fontes não oficiais ouvidas pelo NM, o caminhão estava carregado de etanol e estava abastecendo no tanque de gasolina, promovendo uma “mistura” dos combustíveis. O caso será investigado.

