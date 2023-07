SB tem exposição interativa "A poesia do movimento mecânico"

Santa Bárbara d’Oeste SB receberá neste mês a exposição interativa

“A poesia do movimento mecânico”. Inédita na cidade e com entrada franca, a mostra é composta por 11 esculturas autômatas, com movimento, construídas pelo artista Eduardo Salzane com restos de madeira e materiais naturais como galhos e folhas.

As obras estarão expostas no Centro de Memórias ‘Antonio Carlos Angolini’ e no Museu da Imigração de 21 de julho a 21 de setembro, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, de terça a sexta-feira.

O destaque do acervo é uma releitura de grande porte do 14 Bis, avião construído por Alberto Santos Dumont, em uma homenagem que a exposição faz aos 150 anos de nascimento do inventor, comemorados em 2023. O dia 20 de julho, data de aniversário de Santos Dumont, foi também especialmente escolhido pelos organizadores para a cerimônia de abertura da mostra, no Centro de Memórias, para convidados.

“A poesia do movimento mecânico” é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, com patrocínio da TRBR Indústria e Comércio Ltda. e parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste. A exposição tem a produção executiva da Track Comunicação e a curadoria de Lani Goeldi.

Visitas guiadas e oficinas

Além de receber o público em geral, a mostra ‘A poesia do movimento mecânico’ permitirá visitas guiadas e oficinas para grupos convidados. Para contemplar a acessibilidade, a ação contará com o apoio de uma intérprete de Libras.

Sobre o artista

Eduardo Salzane se autointitula fazedor, construtor, mecânico de pássaros e de mar. Trabalha a materialidade da poesia e suas particularidades sutis através da madeira, suporte flexível de suas concepções visuais e das combinações mecânicas aplicadas em esculturas com movimento. Em 2018, realizou a exposição “A poesia do movimento mecânico” no Ecomuseu de Itaipui – Foz do Iguaçu e a mesma mostra em outubro de 2019 na unidade do SESC Avenida Paulista. Em março de 2020, organizou a exposição de 8 de fevereiro a 7 de março, na Oposta Espaço Inventivo em Limeira/SP. Mais informações em www.instagram.com/eduardosalzane

Serviço:

Exposição ‘A poesia do movimento mecânico’

Data: 21 de julho a 21 de setembro

Horário: Terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Locais: Centro de Memórias (R. João Lino, 362 – Centro) e Museu da Imigração (R. João Lino, 371 – Centro)

Entrada franca

