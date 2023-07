Continua a aplicação de vacina bivalente contra Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais. Até o momento 21.566 pessoas já receberem a dose em Santa Bárbara d’Oeste, segundo os dados do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. Sem necessidade de agendamento, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), conforme lista abaixo.

Para receber a vacina bivalente, a pessoa deve ter sido imunizada, com pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca, Pfizer, Janssen) como esquema primário ou como dose de reforço, respeitando um intervalo de quatro meses da última dose. Quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso também pode procurar uma unidade de Saúde.

Os documentos necessários para a vacinação são: RG/documento com foto, comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão ou comprovante de que a dose de reforço ou a última dose do esquema básico da vacina foi aplicada em Santa Bárbara d’Oeste.

As vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea com a vacina contra a Influenza (Gripe) ou em qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Estadual de Vacinação. Em caso de sintomas gripais ou diagnóstico positivo de Covid-19, a recomendação é aguardar 30 dias para receber a vacinação.

Confira os locais e horários:

• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas

• UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

Segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12:30 horas

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 15 horas

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h00

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas