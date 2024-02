O Município de Santa Bárbara d’Oeste gerou 2.429 empregos com carteira assinada no ano de 2023. Os dados oficiais foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal.

Os números colocam Santa Bárbara d’Oeste na liderança do ranking regional de geração de empregos em 2023, à frente dos municípios de Sumaré (1.958), Hortolândia (1.525), Americana (492) e Nova Odessa (318).

Na análise entre todos os municípios com população até 200 mil habitantes, Santa Bárbara d’Oeste ocupa a 5ª posição no Estado de São Paulo.

“Temos a menor taxa de desemprego da história recente, muito abaixo das médias regional, estadual e nacional. Santa Bárbara d’Oeste é hoje protagonista também neste segmento, com novos empreendimentos e oportunidades de emprego e renda ao cidadão. Desenvolvimento Econômico se faz com planejamento e muito trabalho. É com 100% de esgoto tratado, com água de qualidade, robustas redes de Saúde e Educação, e com bons índices na área da Segurança que transformamos o status da nossa cidade. Santa Bárbara é o local certo para quem quer empreender!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.