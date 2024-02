A Secretaria de Esportes de Americana anunciou que serão retomadas na próxima terça-feira (6)

as aulas da escolinha de tênis, destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e oferecidas em parceria com a Liga Americanense de Tênis.

As atividades serão realizadas às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, e às quartas e sextas-feiras, durante a tarde, nas quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

Para participar, o primeiro passo é entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone (19) 3406-6111 para manifestar interesse. Caso haja disponibilidade de vaga, a inscrição será feita diretamente com o professor.

“Muito contente em poder retomar a nossa escolinha de tênis, o que só está sendo possível graças a essa maravilhosa revitalização que proporcionou uma verdadeira transformação nas quadras. O espaço está em excelentes condições para nossos futuros tenistas treinarem e se aperfeiçoarem”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O complexo de tênis passou por obras de reforma que incluíram a revitalização completa do piso das cinco quadras, substituição de telas e alambrados, pintura das paredes e arquibancadas, reforma dos banheiros e da entrada do complexo, paisagismo e instalação de nova identificação visual. Foi o maior investimento no espaço desde a sua inauguração, em 1986.

“Fico feliz com toda a estrutura que temos hoje para poder retomar as atividades da escolinha. Com essa parceria entre a Secretaria de Esportes e a Liga Americanense de Tênis, vamos intensificar os treinos, aumentar a quantidade de aulas e disponibilizar mais vagas para que possamos receber a população. Parabéns ao secretário e a toda a equipe pelo trabalho”, ressaltou o treinador José Carlos Maciel, o Carlinhos.

