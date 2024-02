A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quarta-feira (28) a cerimônia de abertura do curso 4 de pós-graduação lato sensu denominado “Escola Outra na perspectiva da teoria da relação com o saber e da teoria da biografização”, promovida pela UFSCAR (Universidade Federal de São Paulo), por meio de parceria. A nova turma conta com 147 cursistas matriculados. A especialização tem como objetivo oferecer oportunidade de formação continuada aos educadores.

“Essa parceria com a UFSCAR é muito importante, pois além de qualificar os nossos professores, possibilita um melhor atendimento aos nossos alunos e mais qualidade na educação oferecida a eles. Durante o ano os novos cursistas irão vivenciar ricas experiências, novos conhecimentos e, com certeza, será uma vitória na vida deles e um ganho na educação de Santa Bárbara”, disse o vice-prefeito Felipe Sanches, representando o prefeito Rafael Piovezan.

A secretária de Educação, Tânia Mara da Silva, ressaltou a importância do curso. “Estou muito feliz e agradeço a oportunidade à UFSCAR de oportunizar esse aprendizado da ‘Escola Outra’, pois ela existe e não é só sonho, é possível. O prefeito Rafael Piovezan sempre acreditou em parcerias valiosas como esta para devolver à comunidade escolar todo o conhecimento que pode ser adquirido com uma universidade pública. Continuem firmes no propósito, aproveitem e bom curso!”, declarou a secretária.

O Prof. Dr. Flávio Caetano da Silva e Prof. Dra. Claudia Oliveira Daibello, coordenadores do curso da UFSCAR, explanaram sobre conceitos, embasamentos teóricos e organização do curso. E a coordenadora do curso no Município, Cristiana Aguado, apresentou dados do curso na cidade. O evento terminou com a apresentação do “Projeto Ser” e das boas práticas da Educação Especial na Rede Municipal de Ensino, apresentado pela secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

A pós-graduação

Coordenado pelo Prof. Dr. Flávio Caetano da Silva (UFSCar) e pela Prof. Dra. Claudia de Oliveira Daibello, o curso tem como objetivo oferecer oportunidade de formação continuada aos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste, bem como de ampliar as reflexões em torno do papel da escola e da relação com o saber, na perspectiva desenvolvida pelo pesquisador Bernard Charlot.

O curso com duração de um ano e carga horária de 400 horas é oferecido na modalidade a distância, por meio do ambiente de aprendizagem MOODLE – UFSCAR. Estruturado em 10 disciplinas sendo uma de ambientação do MOODLE e as demais disciplinas de fundamentação teórica que serão apresentadas por meio de aulas ao vivo via Meet e pelo canal do YouTube, leituras, atividades textuais e fóruns.

No dia 20 de outubro de 2022, a Prefeitura realizou a formatura da primeira turma de 80 cursistas, profissionais da Secretaria da Educação. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 16 mil alunos, da creche à EJA (Educação de Jovens e Adultos).