Entre os dados que merecem destaque está o quanto os clientes gastaram em média para contratar os serviços mais populares. Segundo o relatório referente ao quarto trimestre, contratar um pedreiro é mais caro em São Paulo, com um preço de R$ 1.801,00 por serviço, três vezes superior ao cobrado em Salvador (R$ 587,00), cidade mais barata para contar com esse profissional entre as pesquisadas.

O GetNinjas, o maior aplicativo para contratação de serviços do Brasil, divulga agora em fevereiro, os “Relatórios do Mercado de Serviços: Reformas e Reparos”, referentes ao 3º e 4º trimestre de 2023, onde são apresentados um panorama das principais categorias que englobam essa área, como pedreiro, pintor, eletricista, vidraceiro, encanador e muitas outras. O levantamento reúne dados internos da plataforma sobre o comportamento de consumo de serviços relacionados às Reformas e Reparos, focando nas cinco cidades com maior número de pedidos: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Salvador.