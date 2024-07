O SBT informa que Silvio Santos está com H1N1.

Ele está sendo medicado no Hospital e está bem. Agradecemos o carinho de todos.

Fofocalizando no SBT

Eles sabem tudo do mundo dos famosos e arrebentam nas tardes do SBT, de segunda a sexta-feira, a partir das 16h15 (de Brasília). Léo Dias e Cariúcha fazem parte do elenco do Fofocalizando e estarão no sofá do The Noite desta quarta-feira (17) para contar tudo a respeito dos famosos e deles próprios.

Os dois relembram de quando se conheceram, falam da relação como colegas de trabalho e das discussões que acontecem no programa. “As pessoas perguntam muito se são reais. Já tivemos discussões reais no passado em que as pessoas levavam para a direção, reclamavam com os diretores. A gente, não. Briga e segura o choro. Ninguém leva para reclamar com o superior”, afirma Léo Dias.

Léo Dias também diz qual o tipo de fofoca que o povo mais gosta e faz um alerta. “Cara, são as notícias de traição. Mas não sou eu que acabo com o casamento de ninguém, é importante frisar. Sempre o mensageiro vira o culpado”.

Cariúcha, por sua vez, relembra com bom humor de quando cometeu a gafe dizendo que Ney Matogrosso estava morto, recorda sua polêmica participação no programa A Fazenda, os tempos de repórter do Pânico e abre o jogo sobre o seu atual status de relacionamento.

“Estou solteira, mas fiquei muitos anos namorando. Sou uma pessoa séria, intensa. Só namoro quando vejo que é o cara com quem vou me casar. Caso contrário, nem perco o meu tempo que é muito valioso”, diz.

