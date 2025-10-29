SEAAC alerta sobre diferenças salariais a serem recebidas

Leia + sobre política regional

O SEAAC de Americana e Região alerta os trabalhadores em empresas de Contabilidade e Assessoramento que as diferenças salariais e de benefícios retroativos à data-base devem ser pagas até o quinto dia útil do mês de novembro. Estas diferenças são devidas em virtude da demora para fechamento da Convenção Coletiva, cujas negociações se arrastaram e foram finalizadas apenas no dia 29 de setembro. A data-base dos trabalhadores de Contabilidade e Assessoramento é 1º de agosto.

A Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, explicou que apesar das partes (sindicatos e setor patronal) se empenharem em fechar a Convenção dentro do mês da data-base, evitando diferenças salariais, “nem sempre é possível em virtude da complexidade de uma Convenção Coletiva, que no caso em questão possui cinquenta e cinco cláusulas”.

A Convenção fechada determinou reajuste salarial de 6,13% (INPC dos últimos 12 meses + 1% de aumento real); pisos salariais de R$ 1.980,00 e R$ 2.100,00 dependendo da função; abono especial de R$ 315,50; triênio de R$ 89,50 mensal; auxílio-refeição ou alimentação de R$ 31,00 por dia trabalhado e auxílio-creche de R$ 474,50 mensais. “Os trabalhadores não imaginam o quanto é difícil chegar a um consenso e trazer estes números à categoria. Mas ano a ano conseguimos fechar as convenções, acrescentando melhorias e garantindo segurança jurídica para todos”, finalizou Helena.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP